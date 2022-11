El proceso penal contra Luz Fabiola Rubiano, la mujer que insultó a la vicepresidenta Francia Márquez durante manifestaciones contra el Gobierno Nacional tuvo un giro en las últimas horas.



La Fiscalía General de la Nación decidió que este viernes no se hará la solicitud de imputación en su contra a las 2:00 de la tarde, sino que mediante el proceso abreviado se le trasladará el escrito de acusación. Este procedimiento les permite a las autoridades acelerar los trámites, e ir de una a la acusación sin realizar la audiencia de imputación.



La cita está programada para las 8:30 de la mañana, y se hará en las instalaciones del búnker de la Fiscalía, ubicado en Bogotá. En el encuentro se espera que un fiscal le entregue el escrito de acusación a la procesada, quien tras revisarlo deberá decidir si lo acepta o no.



La investigación que de oficio le abrió el ente acusador es por el delito de actos de discriminación y hostigamiento, los cuales pocas veces han prosperado hasta llegar a una etapa de juicio en los despachos del país.



Hasta el momento se conoce que Luz Fabiola Rubiano ya presentó a su abogado defensor, y que habría confirmado su asistencia a la cita del viernes. No obstante, si ella no se presenta lo más probable es que la audiencia se aplace.



Por este caso, la vicepresidenta pidió que la justicia procese a esta persona porque se cansó de la discriminación racial que ha vivido no solo ella sino varias personas de la comunidad afro en el país.



Hace unos meses, Francia Márquez concilió con personas que la agredieron vía Twitter, entre las que estaban la cantante Marbelle y el congresista Miguel Polo Polo. Ellos, junto a otro grupo de personas, tuvieron que retractarse de lo dicho.

