Este jueves en la noche, la Fiscalía General de la Nación emitió un comunicado en el que expresó que a raíz de polémicas declaraciones que se dieron en medios de comunicación relacionadas al presidente Gustavo, Petro, dos de sus seccionales tomaron una decisión al respecto.



Se trata de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos y su Dirección del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), las cuales abrieron una noticia criminal luego de que sin mencionarlo con nombre propio en el comunicado, John Marulanda, coronel retirado expresidente de Acore, habló de una idea de "defenestrar al presidente", refiriéndose a Petro.

Ya lo sabe todo el pueblo progresista que eligió al presidente. Los amigos de la impunidad aterrorizados por la verdad no estan pensando en elecciones, sino en una ruptura institucional.



¿Investigará la fiscalía? https://t.co/j0fy8FxdV1 — Gustavo Petro (@petrogustavo) May 11, 2023

Coronel (r) John Marulanda Marín. Foto: Cortesía: El Diario de Carlos Paz

La intención del ente acusador es determinar si con esto se configuró algún delito a la luz del Código Penal, y así lograr el esclarecimiento de los hechos. Así mismo, la entidad dirigida por Francisco Barbosa rechazó cualquier intento por menoscabar las instituciones democráticas y a sus representantes.



La polémica se dio en una entrevista que dio Marulanda a La W Radio, en la cual el militar (r) tocó el tema de lo sucedido en Perú con Pedro Castillo y su respectiva salida del poder.



"Yo creo que Colombia está siguiendo los pasos del Perú y yo creo que en el Perú las reservas fueron exitosas en el sentido de que allá lograron defenestrar a un presidente corrupto. Aquí vamos a tratar de hacer lo mejor por defenestrar a un tipo que fue guerrillero", comentó en la entrevista el expresidente de la Asociación de Oficiales Retirados de las Fuerzas Militares de Colombia, de ahí viene el abreviado Acore.



Y aunque echó un paso atrás y dijo: “Corrijo lo dicho. No se trata de defenestrar al presidente Gustavo Petro como se hizo con Pedro Castillo”, encendió la polémica en redes y generó la reacción del jefe de Estado, quien a través de Twitter manifestó que "ya lo sabe todo el pueblo progresista que eligió al presidente. Los amigos de la impunidad aterrorizados por la verdad no están pensando en elecciones, sino en una ruptura institucional". Sumado a ello, se interrogó si la Fiscalía iba a investigar este suceso.

Durante una visita a Sucre en la que atendió citas relacionadas a su agenda, el presidente también recordó que el miércoles hubo una manifestación de quienes hicieron parte de la Fuerza Pública "para decir que hay que repetir ese camino. Que la verdad, la corrupción y el genocidio sea la forma de gobernar. A decir que como llegó por primera vez un presidente que en vez de buscar cómo quitarle la tierra al campesino, se la está devolviendo. Entonces hay que darle un golpe de Estado, dice uno de esos coroneles retirados. A burlarse de la voluntad de 11 millones de personas. Los golpes de Estado se resisten y se vencen con la movilización del pueblo", remató Petro.



Los comentarios no pararon ahí, y es que la reacción también corrió por cuenta del actual presidente de Acore, el general (r) Guillermo León León, excomandante de la Fuerza Aérea Colombiana. El alto oficial le recalcó a EL TIEMPO que toma distancia de lo dicho por su antecesor, y recordó que esas fueron unas opiones personales.



Tanto así, que contestó que "ya él no representa a Acore ni representa a los oficiales en retiro de las fuerzas militares", y añadió que "con absoluta claridad le aseguro que nuestra agremiación es totalmente institucional, creemos en la democracia, creemos en las instituciones y nuestro pensamiento está ceñido a la Constitución y la Ley".



Tras el anuncio del ente acusador, se espera que en los próximos días las dos delegadas den algún tipo de resultado para establecer si lo dicho por el coornel (r) constituye algún delito.



