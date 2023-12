Fiscal revela en qué va principio de oportunidad para Day Vásquez en caso Nicolás Petro

En la noche del lunes, el fiscal Francisco Barbosa concedió una entrevista al director de Noticias RCN, José Manuel Acevedo, en la que se refirió a temas de coyuntura nacional como el principio de oportunidad de Day Vásquez, la excompañera de Nicolás Petro.



Transcripción de RCN Noticias de la entrevista al fiscal Francisco Barbosa.



¿Va a pasar algo con el caso contra Nicolás Petro y su excompañera Day Vázquez?

Bueno, ya pasó. Nosotros en la Fiscalía General de la Nación encontramos, como lo vio todo el país, que hijo del presidente Gustavo Petro, Nicolás Petro, que era un diputado, planteó un delito de lavado de activos, fue imputado por un delito de lavado de activos y enriquecimiento ilícito; ese caso ya está en juicio o está en una audiencia preparatoria y tendrá un desarrollo ante los jueces.



Nicolás Petro dijo que había tenido una versión inicial que luego cambió por cuenta de que la Fiscalía lo presionó, prácticamente, lo secuestró ¿qué piensa de eso?

Eso es una completa barbaridad, estamos en un sistema donde todo se graba, estamos en un sistema donde había un abogado que entiendo que lo estaba acompañando. Es decir, la idea de atentar contra la Fiscalía General de la Nación y contra la institución no lo cree nadie en este país.



¿Por qué cree que hubo un cambio de versión de Nicolás Petro?

No tengo ni idea, me imagino que serán estrategias que se tienen. Lo cierto de todo esto es que la Fiscalía es sólida, fuerte e irá a juicio con dos delitos.

Nicolás Petro Burgos, hijo del presidente Gustavo Petro junto a su exesposa Day Vásquez. foto: Milton Diaz / El Tiempo Foto: Milton Diaz / El Tiempo

¿Qué va a pasar con Day Vázquez?

Day Vázquez, entiendo yo, va a presentar una propuesta de principio de oportunidad y tendrá que ser evaluado en las próximas dos semanas en la Fiscalía para tomar una decisión frente a lo que va a ocurrir y seguramente esta propuesta llegará al despacho del fiscal general de la Nación.



¿Ese principio de oportunidad está avanzado?

Sí, entiendo que está avanzado y se firmaría en el marco de esta administración.

El presidente, Gustavo Petro, se refirió a la salida de Martha Lucía Zamora desde Dubái. Foto: Archivo particular

¿Hubo de alguna manera un acelerador que llevara al fiscal a tomar decisiones prontas en relación con Gustavo Petro por la antipatía que usted le puede tener al presidente?

Yo no le tengo antipatía al presidente, le tengo antipatía a la manera como están gestionando el país y están acabando a los colombianos. a eso le tengo antipatía. Le tengo antipatía que menosprecie a los ciudadanos, le tengo antipatía que acabe con las instituciones, le tengo antipatía que atente contra la rama judicial, le tengo antipatía a la manera como están gestionando. Sobre los procesos del hijo del presidente o cualquier proceso de cualquier ciudadano podemos ver en paralelo toda la gestión que se ha hecho en la Fiscalía, podemos hablar de lo que ocurre en Neiva, en Ibagué, en Bogotá; en todos los procesos y por supuesto nosotros tratamos de actuar con rapidez.



Mire la paradoja, si nosotros no actuamos rápido entonces es que nosotros no hacemos justicia y cuando actuamos rápido, entonces es que actuamos muy rápido para perjudicar a las personas, es decir, palo porque bogas y palo porque no. Aquí todo el mundo es justiciable en Colombia.



Redacción Justicia:

En X: @JusticiaET