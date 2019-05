Fiscal pide a la judicatura que nombre juez especial para Reficar 

Un juez dedicado de manera permanente al caso de Reficar, para el fiscal general Néstor Humberto Martínez, sería necesario para evitar que este caso quede impune.



Así se lo pidió al Consejo Superior de la Judicatura para dar celeridad a este proceso en el cual se investiga el peculado de 600.000 millones.

"En el peculado que ha establecido la Fiscalía ascendería a la bicoca de 600.000 millones de pesos. Reficar va en camino de la prescripción, como tantas otras grandes investigaciones en Colombia", dijo Martínez.



La audiencia de acusación por este caso inició en noviembre de 2017 y, de acuerdo el ente acusador, a la fecha no ha terminado. Según Martínez, ha habido más de 80 observaciones al escrito de acusación que están en apelación, lo cual suspende el proceso y haría que este caso termine en la impunidad.



“Por esa razón me he dirigido al Consejo Superior de la Judicatura, por las acciones que ha emprendido la defensa, las nulidades recurrentes, las afectaciones al buen curso de la investigación, para que se designe como en el caso de Interbolsa un juez de conocimiento permanente”, dijo el Fiscal General, quien agregó que "sería insólito que este caso termine en la impunidad".



REDACCIÓN JUSTICIA

@PazyJusticiaET