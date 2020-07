'Primero que Fiscal General soy padre': Francisco Barbosa

El fiscal general Francisco Barbosa, reconoció que en el pasado puente viajó a San Andrés acompañado de su hija y una amiga de ella. El desplazamiento ocurrió en medio de una visita oficial del Fiscal y del Contralor General a la isla.



Barbosa dijo que su hija le manifestó su interés de acompañarlo al viaje y él hizo las consultas legales, que asegura, concluyeron que no había irregularidades legales ni disciplinarias para hacerlo.

"Yo no quería referirme a este tema, porque está de por medio mi hija que es una menor de edad y es la persona que yo más quiero (...) sobre el tema que se ha planteado sobre paseos, yo jamás expondría a mi hija a una situación de peligro sanitario. No hay restaurantes, no hay playas, no hay comercio abierto", dijo el fiscal Barbosa.



Sin embargo, contra el funcionario ya cursa una denuncia en la Comisión de Acusaciones porque habría violado las normas de la cuarentena que prohíben el desplazamiento de menores de edad, mucho más cuando se trata de viajes fuera de la ciudad.



(Le sugerimos leer: El fin de semana en San Andrés se cumplió agenda de trabajo: Fiscalía).

​

El fiscal añadió que viajaron en el avión de la Fiscalía en una comisión oficial.



"Yo sufragué los gastos y cuando me llamen a la Comisión de Acusaciones lo sustentaré. Yo soy el más respetuoso de las decisiones judiciales y de mi juez natural. Acudiré cuando me llame la Comisión para explicar cada uno de los temas que tienen que ver con esta comisión", dijo Barbosa.

Si el objetivo es apedrearme públicamente por querer a mi hija, por ser padre de familia, por acompañarme, yo recibo las piedras con tranquilidad FACEBOOK

TWITTER

"Ella no salió a nada. Solo me estaba acompañando. Cada vez que pueda viajar con ella, lo haré", dijo Barbosa.



Igualmente señaló que tras su elección como jefe del ente acusador ha estado todo el tiempo al frente del cargo lo que ha ocupado gran parte de su tiempo. "Yo tengo una niña adolescente y quiero que se pongan en el corazón de una persona que más allá de ser Fiscal es padre de familia y en ese sentido decir que siempre que tenga la oportunidad de viajar con mi hija y mi familia lo haré. No existe prohibición ni legal, ni constitucional alguna", señaló el jefe del ente acusador.



(Le podría interesar: Fiscal considera que habrá escalada de violencia por la pandemia).



Sostuvo que se desplazaron en el marco del decreto 749 de este año que permite los traslados de personas en el marco de sus funciones.

"Se dijo que se pidió otro avión adicional y que viajaron más personas. Solamente estuvo mi hija, la amiguita que es menor de edad y además fuimos en el avión de la Fiscalía en una comisión oficial", indicó Barbosa.



Adicionalmente indicó: "Si el objetivo es apedrearme públicamente por querer a mi hija, por ser padre de familia, por acompañarme, yo recibo las piedras con tranquilidad". Y dijo que no se volverá a referir al tema.



(Le sugerimos leer: Fiscal Barbosa califica de 'vergüenza' una nueva cuarentena en Bogotá).



El representante a la Cámara, Mauricio Toro, quien denunció al Fiscal había señalado, "vamos a investigar si cometió algún delito o falta disciplinaria en su viaje a San Andrés en compañía de esposa, hija y amigos; así como determinar si se usaron indebidamente recursos públicos. En sus mismas palabras:'Nadie está por encima de la ley".



Barbosa indicó que respeta la postura del congresista pero insistió que no incurrió en ninguna irregularidad. "Nadie puede impedir, ni legalmente, ni disciplinariamente, ni constitucionalmente que me suba en un avión con mi hija (...) Quiero dejar claro que jamás en mi administración se utilizará un bien público sino es para uso oficial y está muy claro que el viaje fue en el marco del uso oficial" indicó tras señalar que el Fiscal General no está por encima de la ley y que estará atento al llamado de la Comisión.

Medidas sobre San Andrés

La Fiscalía imputará cargos al gobernador de San Andrés, Everth Julio Hawkins Sjogree, por presuntas irregularidades en el manejo de recursos para enfrentar la pandemia.



Gabriel Jaimes, jefe de la Dirección delegada ante la Corte Suprema de Justicia, señaló que el funcionario es investigado por un contrato para el diseño de material publicitario en el marco de la emergencia sanitaria.



(De seguro le interesa: Lupa a aportantes de campañas que se quedan con contratos de pandemia).



Añadió que sin justificación el gobernador acudió a la urgencia manifiesta para adjudicar directamente el contrato sin licitación.



Igualmente se estableció que se pagaron a la empresa Noel Foto SAS dineros correspondientes a servicios por un valor mayor al del mercado con lo que se ocasionó un detrimento patrimonial al departamento. Se priorizaron otros tres casos hallados durante las visitas a la isla y que tendrían irregularidades.



"El 18 de marzo de 2020, pasó cuentas de cobro por cantidades mayores de materiales y valores superiores a los del promedio del mercado, por cuantía de $86’800.000. Dicha suma fue pagada por el departamento", dijo el funcionario.



Por esos hechos responderá por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación. Se pedirá que sea enviado a casa por cárcel.

Otras noticias del día:

Por seguridad nacional, siguen tareas de cooperación con EE. UU.



Razones detrás de la tasa más baja de homicidios de últimos 46 años.





JUSTICIA

En Twitter: @JusticiaET