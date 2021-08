La amnistía total está proscrita en el Derecho Internacional: Fiscal

El fiscal general, Francisco Barbosa Delgado, insistió en su negativa a una amnistía en el país como la que viene planteando el expresidente Álvaro Uribe Vélez.​

"Aquí no hay conflictos de competencia, se los inventan los que defienden a los presuntos violadores de derechos humanos. Tampoco acepto como Fiscal las ideas de amnistías totales, la amnistía total está proscrita en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y en el DIH", señaló el jefe del ente acusador durante un evento de la Corporación Excelencia en la Justicia.

No puede haber gente que quiera lavarse la cara con amnistías totales, eso no va a pasar mientras yo sea fiscal, no voy a permitir que eso avance FACEBOOK

"Nosotros no podemos echar para atrás, no puede haber gente que quiera lavarse la cara con amnistías totales, eso no va a pasar mientras yo sea fiscal, no voy a permitir que eso avance", señaló en su intervención sin referirse al expresidente Uribe.



Ayer durante un debate en la Comisión Primera del Senado el fiscal Barbosa Delgado ya había anticipado su posición sobre el tema frente a una intervención del senador Gustavo Petro.



El congresista dijo que las normas del país si se pueden modificar para conceder la amnistía mas allá del delito político a quienes digan toda la verdad de sus delitos y garanticen la reparación.



A lo que el jefe del ente acusados respondió: "como Fiscal me opongo a cualquier tipo de amnistía en Colombia, yo me opongo porque va en contra del Derecho Internacional de los derechos humanos, del Derecho Internacional Humanitario, de las diferentes normas internacionales que se han planteado y al mismo deslegitima la labor de la Jurisdicción Especial de Paz en Colombia que se hizo justamente en el marco de unas limitaciones".



Y añadió: "el margen general de apreciación que tiene un Estado en Colombia, no puede permitir que cualquier persona que viole derechos humanos y derecho internacional humanitario en el territorio nacional se limpie la cara con una amnistía total. En este momento ya no estamos en 1980, ya no estamos en 1990, estamos en el 2020".

El tema fue propuesto inicialmente por el expresidente Uribe, quien de hecho anunció que en la tarde de este jueves se reunirá con la bancada de su partido, el Centro Democrático, para entregarle el primer borrador de su propuesta de amnistía.



Uribe, dice un comunicado de la colectividad, “entregará un primer borrador de texto sobre la llamada amnistía, a fin de que la bancada lo discuta, lo examine con el gobierno y con las otras fuerzas políticas”.

