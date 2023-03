Las críticas frente a las declaraciones de Aida Merlano en medios de comunicación el pasado 10 de marzo, las cuales fueron autorizadas por la Policía, continúan.



Esta vez, el Fiscal Francisco Barbosa calificó el hecho como un espectáculo grotesco y cuestionó a la Policía por haber permitido que la deportación de Merlano se haya convertido en un show mediático.

(Le puede interesar:Proceso de paz en que está empeñado el Gobierno no implica debilidad: Mindefensa).



“Es una prófuga de la justicia condenada por la Corte Suprema de Justicia. Uno no entiende cómo la Policía Nacional y la Dijín se presta para un espectáculo tan grotesco como el que vimos hace unos días. Es una vergüenza por parte de la Policía Nacional”, aseguró el fiscal.



En su llegada al país la exsenadora fue recibida por Migración Colombia, Defensoría del Pueblo, Cancillería, Interpol, Inpec y agentes de la Policía. En seguida fue trasportada con un fuerte esquema de seguridad a las instalaciones de la Dijín.



En la rueda de prensa Aida Merlano aseguró que teme por su vida y la de los miembros de su familia, por lo que le solicitó al presidente Gustavo Petro que garantice su seguridad y la de su núcleo.



Le puede interesar:Con petición digital, mujeres piden declarar emergencia por violencia de género).



“Temo ser víctima de un atentado y que esta vez lo logren. El día que intentaron asesinarme en una finca, luego de ser violada, logré salir sana y salva y me resguardé en el gobierno del presidente Nicolás Maduro”, dijo la exsenadora.



El fiscal agregó que consideraba lamentable que a Merlano la hayan recibido como ”si tuviera privilegios en el país”, pues “esta persona deshonró la justicia colombiana, huyó y de hecho, tiene un proceso abierto por fuga de presos", enfatizó.



Finalmente, Barbosa afirmó que lo que tuviera que decir Aida Merlano debía decirlo a la Corte Suprema y la Fiscalía, comparándolo con el reciente escándalo de Nicolás Petro del que también se está encargando.



(Le puede interesar:La jugosa herencia que mandó a prisión a poderosa fiscal Mónica Valencia Charry).



"Si una persona tiene que decirle cosas a la justicia, tiene que decirla

s a la Fiscalía y a la Corte Suprema de Justicia. Estamos esperando que la prófuga le responda a la justicia en el marco de la condena que le fue impuesta y nosotros seguimos investigando los elementos que ella dice tener, elementos que ya se han usado en procesos contra el que se tiene, por ejemplo, contra Julio Gerlein", expresó Barbosa.

Más noticias

Laura Camila Ramos

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS