14 capturados por 'actos de terrorismo urbano' en marchas

En medio de la jornada de Paro Nacional y luego de que se presentaran enfrentamientos y algunos actos de vandalismo en varias ciudades del país, el fiscal General Francisco Barbosa anunció la captura de 14 personas. Según dijo, los detenidos harían parte de organizaciones dedicadas "al terrorismo urbano".



"Son los líderes de estos movimientos terroristas que intentaron romper la institucionalidad en Colombia. Capturamos 14 presuntos integrantes de denominadas brigadas clandestinas que ejecutaron actos de terrorismo urbano en las manifestaciones de septiembre del año pasado", dijo.





(Le puede interesar: Paro Nacional: hay 10 puntos con protestas en Bogotá; así es el regreso a casa)

Barbosa dijo que se trata "de alias 'Topo, alias 'Poker', alias 'Hoffman', 'Pablo', 'Cara de loco', 'Atenea', quienes al mismo tiempo habían sido parte esencial en hechos entre el 9 y el 21 de septiembre del año anterior y ejecutarían acciones terroristas de dirección en la ciudad de Cali y Bogotá el día de hoy (28 de abril de 2021)".



De ellos, habría cuatro supuestos cabecillas: "'Raimundo', señalado de financiar y brindar apoyo logístico, como entrega de máscaras antigases, a los grupos que realizaban las acciones violentas".



Según la Fiscalía, ‘Topo’, ‘Saex’ y ‘Flaco’ supuestamente eran los encargados de comprar productos químicos, "orientar la fabricación de artefactos explosivos artesanales, así como planear y definir los roles durante los disturbios". Ellos tres y alias 'Pablo' fueron capturados en Cali (Valle del Cauca).



(Lea también: Paro nacional: ¿Hay sanciones si incumple orden de aplazar protestas?)



"Al parecer, llegaron a esa ciudad el pasado 26 de abril con elementos e insumos para preparar ‘papas bomba’ y bombas molotov que, según los elementos de prueba,

iban a ser utilizadas durante las movilizaciones de hoy", dijo la Fiscalía en un comunicado.



Igualmente, la Fiscalía dijo que las personas detenidas habrían "participado en

diferentes actos vandálicos y ataques contra la fuerza pública en Bogotá, como los ocurridos el 9 y 10 de septiembre de 2020 contra los CAI de la Policía Nacional en la localidad de Bosa y el barrio Villa Luz; y el portal de Transmilenio de Las Américas".



Y, dijo la entidad, estarían involucradas en la destrucción de una sucursal bancaria el 21 de septiembre de 2020, en el centro.



(Le recomendamos leer: La historia de la decisión de un tribunal que ordenó aplazar protestas)



Otra persona detenida en Ibagué fue alias ‘Neco’. Según la Fiscalía, "hay evidencia que lo relacionaría directamente con la quema de los CAI de Piamonte y Laureles, en la localidad de Bosa, en el sur occidente de Bogotá".



Barbosa anunció que las personas detenidas serán judicializadas por los delitos de concierto para delinquir y terrorismo agravado. Además, el fiscal anunció que este 28 de abril fueron detenidos en flagrancia a 18 personas en todo el país.



De otro lado, el fiscal Barbosa señaló que los actos de vandalismo que se produjeron en Bogotá y Cali este 28 de abril son, a su juicio, actos de terrorismo. "Lo sucedido el día de hoy es un crimen contra la vida, la salud y los derechos de todos los colombianos. Laos hechos son tozudos, las imágenes, el intento de tomarse la Dirección Seccional del Valle del Cauca y el clamor para que la gente no se aglomerara y así evitar las muertes por el COVID-19 no se respetó".



(Lea además: Investigan muerte de joven durante protestas en Neiva)



"No hay explicaciones de ninguna índole para tratar de mostrar que el intento de 'anarquización' que ha sido promovido por sectores afectos a la delincuencia en Colombia, no se cumplió. Incluso llegaron a burlarse de decisiones judiciales", agregó el fiscal Barbosa.





justicia@eltiempo.com

En Twitter: JusticiaET