Fiscal ad hoc reactiva el proceso contra exministras Parody y Álvarez

El fiscal ad hoc Leonardo Espinosa ordenó reactivar el proceso contra las exministras Gina Parody y Cecilia Álvarez por el caso de los pagos de la multinacional brasilera Odebrecht en Colombia.

La investigación a las altas exfuncionarias del gobierno Santos fueron archivadas en junio pasado por la Fiscalía General, al considerar que no se encontraron evidencias de que las exfuncionarias hayan cometido alguna irregularidad.Parody y Álvarez eran indagadas por supuestos beneficios que habían recibido por cuenta de la ampliación de la ruta Ocaña-Gamarra en la Ruta del Sol 2.

La adición fue autorizada por el Consejo de Ministros del que las dos formaban parte. En su momento, la Fiscalía indagaba si las exministras se tenían que declarar impedidas para participar de la toma de las decisiones relacionadas con la obra, dado que con la aprobación de ese documento supuestamente pudo darse beneficios a integrantes de su familia.



Se investigaba a la ministra Álvarez por haber firmado dos documentos Conpes en el 2013 y 2014 "presuntamente estando en conflicto de intereses, pese a haberse declarado impedida para actuar en temas relacionados con la Sociedad Portuaria de Cartagena y Buenaventura", según dijo en su momento la Procuraduría.



El caso pasó en diciembre al fiscal Espinosa Quintero, tras su elección en la Corte Suprema de Justicia, quien ordenó a los funcionarios que lo acompañan una revisión de la decisión para establecer si había elementos de juicio para su reapertura.



Fuentes de la Fiscalía ad hoc señalaron que luego de esa revisión se decidió que la investigación debe seguir y de hecho no descartaron que las exfuncionarias sean llamadas nuevamente a dar sus explicaciones del caso ante los nuevos investigadores.​



EL TIEMPO se comunicó con la defensa de las exfuncionarias, y sus abogados señalaron que por ahora no se pronunciarán sobre el tema.

Otras decisiones

El fiscal ad hoc Espinosa Quintero ya ha revisado otras decisiones que había adoptado la Fiscalía como los preacuerdos a los que había llegado el ente acusador con los empresarios Gustavo Adolfo Torres Forero, Eduardo José Zambrano, Federico Gaviria y Gabriel Alejandro Dumar.



Espinosa Quintero, puso en el congelador esos acuerdos, les revivió uno de los delitos que les habían imputado que no habían sido incluidos en la acusación hecha por la Fiscalía General y advirtió que no seguiría negociando sino había garantía de verdad total en el proceso.



Igualmente compulsó copias para que se investigara a los fiscales que llegaron a un preacuerdo con el exsenador Otto Nicolás Bula al considerar que las pena era "irrisoria y no garantiza de manera efectiva la obligación de ser testigo de cargo contra los demás procesados".



Además citó como testigos a los exejecutivos de Odebrecht Luiz Antonio Bueno Junior, Luis Antonio Mameri y Luiz Eduardo Darrocha Soarez, quienes habían acordado con la Fiscalía General que solo declararían en el juicio contra el expresidente de Corficolombiana José Elías Melo Acosta.





REDACCIÓN JUSTICIA

@PazyJusticiaET