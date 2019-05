'Fiscal ad hoc no fue riguroso en su investigación'

El fiscal Daniel Hernández, respondió a la compulsa de copias para investigarlo que hizo el exfiscal adhoc Leonardo Espinosa, dijo que a este le faltó rigurosidad en su investigación.



Hernández comentó que tanto él como el fiscal Álvaro Betancur sabían, desde hace mes y medio, de la compulsa de copias, pero no esperaban que Espinosa hiciera esto público porque es como si "nos condenara sin que se haya hecho la investigación".



"Fue humillante, no esperábamos tal bajeza, nos sentimos ofendidos porque hemos tratado de hacer un buen trabajo, y dejar de cierta manera en duda nuestro nombre es humillante no solo para nosotros sino para nuestras familias y en sí para todos los fiscales que han trabajado el caso Odebrecht", comentó.

En un informe que reveló antes de salir del cargo, Leonardo Espinosa, quien había sido nombrado para investigar tres líneas del caso Odebrecht, compulsó copias para que se investigara a los fiscales Daniel Hernández y Álvaro Betancur, quienes investigaban este megacaso de corrupción.



Al respecto, Hernández comentó que faltó rigurosidad en las indagaciones de Espinosa para compulsarles copias. Por ejemplo, citó que Espinosa dijo que ellos omitieron imputarle a Otto Bula los delitos de lavado de activos y concierto para delinquir, "ahí hay un problema, nosotros no éramos los fiscales del caso para cuando se le imputaron cargos a Otto Bula".

Y agregó que un problema aún mayor con lo que afirmó Espinosa es que en ese momento "era imposible imputarle esos delitos porque en ese momento solo se contaba con la información que había entregado el Gobierno americano, que no era mucho ni suficiente para eso".



El exfiscal adhoc también cuestionó la actuación de los fiscales Hernández y Betancur en la investigación contra las exministras Gina Parody y Cecilia Álvarez, caso que fue cerrado por la Fiscalía en junio pasado pero que Espinosa ordenó reabrir.



"En el caso de las exministras no me puedo pronunciar porque nunca fue de nuestra competencia. Eso es de la competencia de las fiscalías delegadas ante la Corte (Suprema)", dijo al respecto el fiscal Hernández.



En general, Hernández comentó que "desde el punto de vista personal, siento que su investigación se encaminó a ver las fallas y errores de los fiscales, que los presenta como ciertos sin darnos la posibilidad de defendernos, y nunca hizo un descubrimiento frente a lo que él estaba obligado a verificar, que era Odebrecht. Creo que faltó rigurosidad en su investigación".

Por último, frente a las órdenes de captura contra los brasileños Eder Paolo Ferracuti, Marcio Marangoni Marangoni y Amilton Hideaki Sendai, Espinosa les cuestinó a los fiscales que no hubieses solicitado la circular azul de Interpol en contra de ellos.



Al respecto, Hernández explicó que eso no era preciso, pues estas sí se pidieron.



"No se solicitaron (las circulares azules) en primera oportunidad porque teníamos totalmente ubicadas a estas personas, estábamos en un proceso de negociación con ellos, la circular azul sirve para la ubicación en los diferentes países donde exista Interpol, pero como en este caso los teníamos perfectamente ubicados y estábamos trabajando con ellos en un posible acuerdo con la Fiscalía colombiana, era desgastante e innecesario solicitar una circular azul, cuando rompimos relaciones solicitamos en agosto del 2018 se expidieran las respectivas circulares azules", aclaró



Sobre lo que viene para ellos, tras la compulsa de copias, Hernández conclluyó diciendo que estarán a la espera de los resultados de las investigaciones y a ser llamados "para poder responder ante la justicia y no como trató de hacerlo el doctor Leonardo, de enlodar el nombre de dos funcionarios que hemos dedicado nuestra vida a trabajar para la administración de justicia".

