Fiscal ‘ad hoc’, el epílogo de un intenso debate por el caso Odebrecht

Con el aval que la Corte Suprema de Justicia le dio el jueves a un fiscal 'ad hoc' para investigar los sobornos de Odebrecht en Colombia, el tribunal acogió el llamado que hicieron distintos sectores del país para que una persona, completamente independiente de la estructura de la Fiscalía General, se haga cargo de la investigación de esos hechos.



En adelante se aparta del caso la vicefiscal María Paulina Riveros, quien había asumido tres investigaciones que involucran a la constructora brasileña porque desde un comienzo el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, se declaró impedido por sus antiguas relaciones laborales con el Grupo Aval, uno de los socios de Odebrecht en la Concesionaria Ruta del Sol II.

Precisamente, la Corte respaldó el nombramiento de un fiscal 'ad hoc', una figura inédita en Colombia, en respuesta a una solicitud de la vicefiscal Riveros, quien también se declaró impedida.



Esto ocurrió tras los cuestionamientos que suscitó sobre los funcionarios de la Fiscalía la revelación de unos audios del 2015 en los que el fallecido exauditor de Ruta del Sol II, Jorge Enrique Pizano, habla con el hoy Fiscal General de las irregularidades que había encontrado en varios contratos que Odebrecht hizo dentro del proyecto Ruta del Sol II.



Luego de la publicación de esos audios, hubo señalamientos al Fiscal según los cuales él sabía de los sobornos de la multinacional desde el 2015, a lo que Martínez ha respondido diciendo que para esa época ni Pizano ni él tenían la certeza de que existieran coimas y que estas solo se comprobaron luego de investigaciones de la Fiscalía en el 2017.

El jueves, día clave

El caso es que, si como dijo el viernes la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, a más tardar el martes el presidente Iván Duque enviará a la Corte Suprema la terna para elegir al fiscal 'ad hoc', el nombre de este deberá conocerse el jueves 6 de diciembre, día en el cual alto tribunal tendrá su última sala plena de este año, instancia en la que debe ser elegido el fiscal que continuará las investigaciones que hacía la Vicefiscal sobre los sobornos de Odebrecht.



Desde el jueves pasado, cuando la Corte dio vía libre para nombrar un fiscal especial para el tema, el presidente del tribunal, José Luis Barceló, dijo que si la terna llegaba antes del 6 de diciembre, los magistrados estaban dispuestos “a hacer el nombramiento respectivo”.



Y, precisamente el viernes, el mismo presidente Duque ratificó que enviará “pronto” a la Corte una terna integrada por “personas idóneas”, con “solvencia ética y jurídica” y “con toda la independencia que permita adelantar esas investigaciones (de Odebrecht) con rigor”. Como establece la ley de cuotas, el mandatario incluirá a una mujer en la terna.

Lo que debe tener el ‘ad hoc’

Duque no dio pistas sobre las personas que tiene en la mente, pero, como afirma el exmagistrado de la Corte Suprema Jorge Aníbal Gómez, deben “reunir las mismas condiciones que establece la Constitución para un Fiscal General”.



No deben ser necesariamente penalistas, como de hecho no lo es Martínez. Lo importante, afirma el también exmagistrado de la Corte Suprema Jaime Arrubla, es que la terna que conforme el Presidente esté integrada por juristas que garanticen independencia y trasparencia. “Lo que está en juego con procesos de esta naturaleza es la vida democrática de la nación”, subraya Arrubla.



De acuerdo con expertos, para garantizar la trasparencia de las investigaciones, el fiscal 'ad hoc' tendría que trabajar con una estructura compuesta por funcionarios que no tengan relación alguna con la Fiscalía General.



La Corte no dio detalles de la conformación del equipo que estará a cargo de ese fiscal, pero podrían salir de otras instituciones del Estado.

El exmagistrado de la Corte Constitucional Jaime Córdoba Triviño cree que por ser la primera vez que se pone en marcha la figura de un fiscal 'ad hoc' no hay claridad sobre las decisiones que podría tomar. “Es necesario mirar los tres procesos en los que va a intervenir, en qué etapa van, qué tanto podrá hacer”, afirma el exmagistrado.



La duda surge también porque la decisión de la Corte Suprema de pedir una terna al Presidente para elegir un fiscal 'ad hoc' se da puntualmente en respuesta al impedimento que declaró la vicefiscal Riveros en las tres investigaciones que estaba adelantando del caso Odebrecht.



Córdoba Triviño afirma que cuanto más rápido se dé el proceso, es mejor porque en el caso Odebrecht “el tiempo corre en contra de la verdad”.

El último capítulo del debate

El nombramiento de un fiscal 'ad hoc' para investigar los sobornos de la multinacional cierra tres semanas de una candente polémica en el país sobre el tema, y que tuvo uno de sus más álgidos capítulos el martes pasado en el Congreso, durante un debate de control político citado por los senadores Jorge Robledo, Gustavo Petro y Angélica Lozano.



El Fiscal, que no estaba obligado a asistir, llegó al Legislativo y, en una intervención que duró aproximadamente una hora con 45 minutos, respondió los cuestionamientos que le hicieron sobre el papel del organismo investigador en el caso Odebrecht.



Robledo, por ejemplo, dijo que Martínez no denunció desde el 2015, en su condición de abogado del Grupo Aval, las irregularidades de la constructora brasileña descubiertas por el fallecido exauditor de la Ruta del Sol II, Jorge Enrique Pizano. Además, afirmó que Pizano grabó sus conversaciones con el Fiscal en el 2015 porque no confiaba en él.

Sobre el primer planteamiento de Robledo, Martínez reiteró que para las fechas de las grabaciones realizadas por Pizano no se sabía que Odebrecht había pagado sobornos. Y al responder sobre la supuesta desconfianza que le tenía el exauditor de Ruta del Sol II, el Fiscal enseñó un audio con una declaración de Pizano del 23 de enero del 2018 en la que este admitió que no podía afirmar que en las anomalías que halló en los contratos de Odebrecht hubiera un delito.



En el mismo debate, Petro aseguró que los pagos irregulares de Odebrecht llegan a 51,9 millones de dólares y que la constructora brasileña solo ha confesado 14,1 millones de dólares.



El senador sostuvo, además, que la Fiscalía lo había estado siguiendo inconstitucionalmente y que por eso sabía de una reunión suya con el expresidente de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) Luis Fernando Andrade, antes de ese debate.



En su intervención, Martínez afirmó que la Fiscalía ha descubierto coimas de Odebrecht por 84.000 millones de pesos (unos 27 millones de dólares), más del doble de lo que han reconocido los directivos de esa constructora ante la justicia de Estados Unidos.



También dijo que gran parte de las afirmaciones de los senadores que citaron al debate son producto de las investigaciones de la propia Fiscalía. Sobre el supuesto seguimiento a Petro y la reunión entre el este y Andrade, fuentes de la Fiscalía sostienen que ese encuentro fue dado a conocer por Caracol Radio el 21 de noviembre.



El hecho es que tras el intenso debate que ha vivido el país en las últimas semanas por el caso Odebrecht, viene el nombramiento de un fiscal 'ad hoc' y la expectativa es por el papel que jugará.

El hecho sienta un precedente para otros casos

Penalistas advierten que la decisión de la Corte de nombrar un fiscal ‘ad hoc’ para el caso Odebrecht abre la puerta para que otros procesados recusen para que sus casos tengan un fiscal especial.



El abogado Francisco Bernate sostiene que esto “marca un precedente porque en el futuro va a ser una figura que se va a usar permanentemente”. Y el jurista Hugo Quintero añade que aunque cada caso tiene sus particularidades, ante hechos similares se tendría que aplicar la misma decisión de acudir a un tercero que asuma los casos.



Hoy, el fiscal Néstor Humberto Martínez está impedido para llevar procesos por el caso de corrupción de Hyundai Colombia, pues en el 2016 asesoró a esa empresa. Fue recusado en un caso por el pleito del galeón San José y en una denuncia contra el trámite del Soat, pero la Corte no aceptó las recusaciones.



JUSTICIA

En Twitter: @PazyJusticiaET