A extinción de dominio finca de 'Memo Fantasma'

En la mañana de este martes, la Fiscalía General de la Nación emitió un comunicado en el que confirma que 8 predios que conforman la hacienda Las Vegas, entraron a un proceso de extinción de dominio, ya que los bienes estarían vinculados con el Bloque Central Bolívar (BCB) de las Autodefensas y Guillermo León Acevedo, alias Memo Fantasma.



De acuerdo con el ente acusador, la finca, ubicada en Buenavista, Córdoba, está avaluada en 9 mil millones de pesos.

"Con fundamento en varias versiones libres realizadas por la dirección de Justicia Transicional a postulados de las extintas AUC, así como diligencias surtidas ante la magistratura de Justicia y Paz, se logró establecer que los nexos de alias Memo Fantasma con el Bloque Central Bolívar empezaron a mediados del año 1998", resalta la Fiscalía, al señalar además que 'Memo Fantasma' se desmovilizó en 2006, y que fue señalado de encargarse de las actividades ligadas al narcotráfico para el bloque de paramilitares.



Las labores investigativas, desarrolladas por el Grupo de Persecución Bienes de la Dirección de Justicia Transicional, permitieron identificar estos terrenos a partir de la información obtenida en las mismas versiones libres que rindieron los postulados.



Los bienes serán administrados por el Fondo para la Reparación a las Víctimas.

"En la decisión tomada por el Tribunal Superior de Justicia y Paz de Bucaramanga respecto de la hacienda Las Vegas, se compulsaron copias por testaferrato a terceros en poder de los bienes", señala el ente acusador en su comunicado.



¿Quién es 'Memo Fantasma'?

Guillermo León Acevedo, alias Memo Fantasma, funge como constructor, lleva una vida de bajo perfil y se conoce que fue integrante de las Autodefensas.



Para otros sectores, 'Memo Fantasma' podría ser uno de los llamados narcos invisibles, que pese a su esfuerzo de pasar como empresario y no ser blanco de los medios, varios excombatientes lo han identificado dentro de su oscuro pasado.



El nombre de Acevedo también ha sido relacionado a la vicepresidenta Martha Lucía Ramírez y su esposo Álvaro Rincón Muñoz.



En mayo pasado la Fiscalía General citó a una declaración jurada a Rincón para que entregue información, en calidad de testigos, sobre León Acevedo.



Esto para que explicara la sociedad que tuvo con León Acevedo en el sector inmobiliario hace varios años. Para la época de la investigación, la empresa inmobiliaria de Rincón tenía como socias a su esposa, Martha Lucía Ramírez, y a su hija.



Sobre el caso, la vicepresidenta ha dicho que no conocía a 'Memo Fantasma' y que cuando se firmó una sociedad para un caso puntual con una firma de León Acevedo, no se conocía sobre sus posibles actividades ilícitas.



