Señalado de asesinar a mujer en el sur de Bogotá quedará libre

El juez 42 penal municipal con función de control de garantías dejó en libertad por vencimiento de términos a Harold Steven Henao, señalado de asesinar en mayo de 2020 a Adriana Aponte, cuyo cuerpo fue encontrado descuartizado en el barrio La Victoria, en el sur de Bogotá.

Diego Aponte, hermano de la víctima, contó que la decisión se dio luego de que se cumplieran más de 120 días tras la realización de la audiencia de acusación.



El 11 de junio de 2020, la Fiscalía le imputó a Henao el delito de feminicidio agravado. Desde entonces estuvo preso en la URI de Puente Aranda. El familiar de Adriana considera que el juez no se tomó el trabajo de entender por qué el proceso se había dilatado.



"El juez debió revisar la carpeta que se le entregó. Para darse cuenta de los aplazamientos respecto a la audiencia", argumentó Aponte. Además, explicó que fue la defensa la que se empeñó en el que proceso sufriera dilaciones.



El hermano de Adriana narró que el abogado del imputado solicitó excesivas pruebas, y permisos para un investigador privado, pero nunca se supo el objetivo de estas peticiones.



"En todas las audiencias ellos siempre usaron pretextos injustificados. Primero, que no tenían evidencias; segundo, que necesitaban contratar a un investigador privado; y por último, que este no había recolectado las pruebas suficientes", afirmó.



Otro de los inconvenientes del proceso fue el cambio abrupto de un agente especial de la Procuraduría. Según los familiares de la mujer, el funcionario que se les había asignado fue relevado de la investigación arbitrariamente. "Nunca supimos por qué lo reemplazaron".



De acuerdo con Aponte, Raúl Gutiérrez Zambrano, el agente de reemplazo, actuó a favor de la defensa. "Se comportó de forma parcializada, pues no sugirió nada al juez sobre revisar el sumario para determinar el tiempo de vencimientos de términos, sino que apoyó, evidentemente, al acusado", explicó.

Los familiares de Adriana afirmaron, además, que compulsaron copias para que investigaran a los primeros abogados de Henao. Sin embargo, no se ha conocido en qué va este proceso.



Ante esta decisión, los familiares de la víctima interpusieron recurso de apelación. Sin embargo, afirman que sienten miedo de que el presunto feminicida pueda atentar contra su seguridad. "Después de un año de estar encerrado, podría salir con rencor y agredirnos", explicó el hermano de Adriana.



La investigación de la Fiscalía

Adriana Aponte tenía una rutina producto de su trabajo. Salía de su casa cerca de las 10 a.m. para llegar a su trabajo, debía subir una cuadra, llegar a la esquina donde fue asesinada, recorrer otras dos cuadras y llegar al 'Justo & Bueno' en el que supervisaba los bonos que el Gobierno entregaba a personas de bajos recursos.



Esta mujer, que cumplía con sus horarios, no contestó llamadas ni llegó a su casa el 27 de mayo de 2020. Su esposo decidió buscarla y al no encontrarla avisó a las autoridades. A las 8:51 p.m., recicladores encontraron entre bolsas su cuerpo.



Las autoridades revisaron las cámaras de seguridad del vecindario y hallaron que, a las 7:35 p.m., un sujeto deambulaba con unas bolsas de basura por la misma cuadra por donde transitaba todos los días Adriana.



Posteriormente, la Sijín investigó en el barrio los datos del presunto homicida y dieron con su nombre, lo que les permitió saber que tenía antecedentes por acceso carnal.

Ante este material probatorio, la Fiscalía solicitó una orden de allanamiento. Los investigadores entraron en la tienda donde trabaja el sujeto y usaron un químico, conocido como 'Bluestar', para hallar rastros de sangre.



Con el uso de este líquido, los congeladores del establecimiento quedaron iluminados. Esta prueba contundente sirvió al juez para enviar a prisión a Harold Steven Henao. Sin embargo, después de más de un año, quedará libre.



La próxima semana el presunto feminicida saldrá de la URI de Puente Aranda, con suficiente material probatorio, pero con una orden judicial que le permite gozar de su libertad por vencimiento de términos.



