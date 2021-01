Trece feminicidios de mujeres y niñas en lo corrido del 2021

Mayra Alejandra Orobio Solís tenía apenas 11 años. El domingo 10 de enero fue reportada desaparecida y, el mismo día, fue brutalmente torturada, violada y asesinada, según las primeras informaciones entregadas por la Alcaldía de Guapi (Cauca), municipio en donde vivía. En la mañana del lunes, las autoridades encontraron su cuerpo desnudo en el barrio Santa Mónica.

En los primeros doce días del 2021, 13 niñas y mujeres han sido víctimas de feminicidio. De acuerdo con el Observatorio de la campaña No Es Hora De Callar. Cinco de ellas fueron asesinadas por su pareja sentimental y una por su ex pareja. Tres murieron a manos de un familiar y en cuatro casos -uno de los cuales es el de Mayra Alejandra- no se ha identificado al agresor.



Con este doloroso panorama iniciamos este nuevo año: la violencia machista le sigue arrebatando la vida a mujeres y niñas, por lo que cada vez son más urgentes medidas efectivas para responder a este atroz crimen.



Rosmery Margarita Pérez Torres, de 36 años, era una ciudadana venezolana quien vivía en Cartagena. Desde hacía seis años tenía una relación con Carlos Medina Dorantes, de 48 años. Por violencia física y psicológica lo había denunciado tanto en su país como en Colombia. Lamentablemente, el 7 de enero fue asesinada por el hombre, delante de sus hijos.



Como ella, cientos de mujeres son víctimas de feminicidio cada año, luego de afrontar ciclos de violencia a manos de sus parejas. Esto demuestra que las autoridades y las instituciones están fallando a la hora de prevenir y castigar este delito. Y, además, que la sociedad no ha podido hacerle frente a la violencia de género.



Estos son los 13 casos que se han registrado entre el primero y el 11 de enero del 2021:



Daniela María Isabel Sánchez Rojas, 22 años



Carlos Adolfo Barrero Bravo fue el responsable del feminicidio de Daniela, su pareja sentimental. De acuerdo con la Policía, el hombre fue hasta la casa de la joven, ubicada en el corregimiento de Rozo, zona rural de Palmira (Valle). Allí discutió con ella y le disparó con un arma de fuego en la cabeza. Luego se suicidó.



Edilma Tenorio Tróchez , 33 años



El primero de enero, Edilma estaba intentando defender a su hermana de su ex cuñado. Según informaron medios regionales, el hombre llegó al lugar en donde se encontraban, en la vereda El Manzano, Toribío (Cauca), la agredió y amenazó con asesinarla, por lo que Edilma intervino. La reacción del sujeto fue dispararle. Edilma recibió un impacto de bala en la cabeza y fue trasladada a un hospital local, de donde tuvo que ser remitida a Cali. Allí, las autoridades confirmaron su fallecimiento.



Yuri Andrea Bolaños, 32 años y María Edith Botina Ordoñez, 53 años



El domingo 3 de enero, a las 6:00 de la tarde, Yuri Andrea y su madre Edith, se transportaban en una motocicleta, en el corregimiento El Contadero, en La Unión (Nariño). Fueron interceptadas en la vía y agredidas con arma de fuego. Recibieron múltiples disparos. Las autoridades todavía investigan el doble asesinato y han manifestado que se trataría de dos feminicidios. Yuri Andrea era madre de un niño menor de edad.



Luz Estela Sánchez, 50 años



Luz Estela vivía con su hijo, Jhon Fredy Mosquera Sánchez, en el barrio La Aurora, en Medellín (Antioquia). El hombre la agredió con un arma cortopunzante y la asesinó, luego de que ella le pidiera que apagara las luces de la casa, para ahorrar energía. El sujeto huyó, pero fue capturado por las autoridades y fue cobijado con medida de aseguramiento. Le fue imputado el delito de feminicidio agravado.

Jhon Fredy Mosquera Sánchez fue enviado a la cárcel. Foto: Cortesía Fiscalía

Mildret Xiomara Pedrozo Mejía, 40 años



El 4 de enero, Mildret Xiomara fue asesinada por su ex pareja sentimental, Omar Navarro Salazar. Habían tenido una relación y pese a estar separados, el hombre seguía agrediéndola. Tras cometer el feminicidio, en Gamarra (Cesar), el sujeto intentó quitarse la vida. Está bajo cuidado médico en custodia de las autoridades.

Norvic Yelitza Barrios, 51 años



El miércoles, 6 de enero, Ángel Tulio Suárez amenazó de muerte a Yelitza, su pareja. Ambos eran ciudadanos venezolanos, quienes habían viajado hasta Tununguá (Boyacá), en donde él había encontrado un trabajo. Yelitza fue atacada por el hombre con un arma cortopunzante. Ángel Tulio Suárez huyó del lugar en donde asesinó a la mujer y luego se quitó la vida.



Rosmery Margarita Pérez Torres, 36 años



Hace dos años, Rosmery Margarita llegó a Cartagena desde Venezuela, junto a su pareja, Carlos Medina Dorantes, de 48 años. Tenían una relación desde hacía seis años. El hombre la maltrataba con frecuencia, por lo que ella lo había denunciado en su país por haberla golpeado con un objeto contundente. En diciembre del 2020, Rosmery volvió a denunciarlo ante la Fiscalía, por violencia física y psicológica. Lamentablemente, el 7 de enero el hombre la atacó con un arma cortopunzante, delante de dos de sus cuatro hijos. Luego intentó quitarse la vida. Por ahora, Carlos Medina está bajo custodia de la Policía, mientras permanece en una unidad de cuidados intensivos.



Marbel Rosero, 15 años



Marbel vivía con su familia en el municipio El Tablón de Gómez (Nariño). Su padre trabajaba en una finca, por lo que el día de su desaparición, la joven debía llevarle el almuerzo desde su casa. Esa tarde sus familiares no tuvieron más noticias de ella. Su cuerpo apareció el sábado, 9 de enero, en la Vereda El Silencio; tenía señales de violencia. Había sido brutalmente atacada con un machete.



Maricel Riascos Andrade, 29 años



Cerca de la medianoche del sábado, 9 de enero, Maricel se encontraba durmiendo. Vivía con su esposo en el sector de la Cima, en Buenaventura (Valle). De acuerdo con las autoridades, la mujer recibió cuatro heridas causadas con un machete. Todavía están en búsqueda del agresor.



Erika López Galán, 30 años y Adellys Nahomi Camargo López, 11 años



Erika vivía junto a su esposo, Ramiro Atencio Zambrano, un hombre de 51 años y Adellys Nahomi, su hija de 11 años, en el barrio Oasis, en San Alberto, (Cesar). El hombre la atacó con un arma cortopunzante: la apuñaló en el cuello y en el tórax. También agredió a su hijastra, quien recibió varias puñaladas en la espalda. La mujer falleció por la gravedad de las heridas, mientras que la pequeña logró huir y pedir ayuda en un cuadrante de la Policía. Fue trasladada a un hospital local del municipio, pero tuvo que ser remitida a un centro asistencial de Aguachica. Lamentablemente, el 11 de enero falleció; su cuerpo no soportó la brutalidad del ataque. El agresor se quitó la vida.



Mayra Alejandra Orobio Solís, 11 años



Un día antes de que las autoridades encontraran su cuerpo, Mayra Alejandra había sido reportada desaparecida. Su búsqueda acabó cuando su cuerpo fue encontrado en la mañana del 11 de enero, en el barrio Santa Mónica, en el municipio de Guapi (Cauca). Tenía signos de tortura y violencia sexual.



NO ES HORA DE CALLAR

