Cárcel a hombre que habría matado a su pareja tras reclamo por dinero

Un juez de control de garantías de Bogotá envió a prisión a Darwin David Mena González, por su presunta responsabilidad en la muerte de su pareja el pasado 10 de enero, en la localidad de Ciudad Bolívar.



(Le puede interesar: Si gana más del mínimo: ¿debe su empleador subirle el sueldo cada año?)

Los elementos de prueba recopilados por la Fiscalía y la Sijin de la Policía Metropolitana de Bogotá evidenciaron que la mujer departía con otra persona en una vivienda del barrio Fátima. En medio de la reunión, Greicy Concepción Caicedo le habría pedido a Mena que no le sacara dinero del bolso.



(Lea además: Proponen rebaja de hasta el 83 % de pena para quienes acepten cargos)



Ante el reclamo, el hombre, supuestamente, la golpeó en la cara y, posteriormente, la atacó con un cuchillo en la espalda.



La mujer, de 33 años, murió mientras era trasladada a un centro asistencial del sur de la ciudad. De otra parte, policías de vigilancia capturaron en situación de flagrancia al señalado agresor y le incautaron el arma blanca que, al parecer, utilizó en el crimen.



(Puede ser de su interés: Cae droga de narcos que usaron cédula de Pablo Escobar como imagen)



Una fiscal de la Seccional Bogotá imputó a Mena González el delito de feminicidio agravado, cargo que no fue aceptado.



(Siga leyendo: El narco 'invisible' que se convirtió en el primer extraditado de 2021)



Según informó el ente acusador, en las verificaciones realizadas se constató que, en 2015, la víctima denunció a esta persona por maltrato físico. El proceso no avanzó porque los dos se reconciliaron y llegaron a un supuesto acuerdo. Sin embargo, algunos testimonios dan cuenta de que la violencia nunca paró y fue una constante durante los seis años de convivencia de la pareja.



JUSTICIA