En 16 páginas, el ganadero Felipe Rocha Medina y sus asesores presentaron el plan de desmonte voluntario con el que él pretende devolverles a cerca de 80 personas los recursos que invirtieron en una supuesta pirámide ganadera que montó, y por la cual fue denunciado ante la Fiscalía.



(Puede ver: Felipe Rocha: el pedido para que se destape supuesta pirámide que montó el ganadero)

El archivo en poder de EL TIEMPO ha ido llegándoles a los correos de distintas víctimas en los últimos dos días, y en él se establece que los beneficiarios recibirán las respectivas devoluciones de los miles de millones invertidos en un término de dos años, a partir de la fecha en que se aprueba el plan de desmonte en la Superintendencia de Sociedades, en la cual cursa este proceso.



El plan tendrá que ser avalado por el 75 por ciento de las víctimas -entre ellas amigos y familares-, las cuales han reportado en distintas ocasiones que invirtieron en un negocio de engorde de ganado que les propuso Felipe Rocha, un empresario reconocido en el sector por sus toros de lidia.



(Puede ver: Amigos y familia de Felipe Rocha, el otro capítulo de la presunta pirámide ganadera)

Facebook Twitter Linkedin

Ganado en finca de Felipe Rocha. Foto: Archivo particular

El monto invertido llegaría a los 50.000 millones de pesos, y la forma que ahora propone el ganadero para devolverles el capital a sus socios es un mecanismo fiduciario administrado por una institución que esté vigilada por la Superintendencia Financiera.



Eso sí, la cifra a devolver se le dará a conocer a cada persona en privado, y para ello, en el oficio Rocha les comenta que de acuerdo a los bienes que pondrá a disposiciones, el valor que calcula entregará asciende a 16.500 millones de pesos.



"El término propuesto para la venta de los Bienes Afectos al Plan es de veinticuatro meses 24 contados a partir de la fecha de notificación del Auto de la Superintendencia de Sociedades que apruebe el Plan. Sin perjuicio de lo anterior, se realizarán los mejores esfuerzos para que en un tiempo menor se lleve a cabo la venta de los referidos bienes", dice el plan de desmonte.



(Le dejamos: 'La gente habla de que haya muchas cárceles, pero no las quieren ver cerca de su casa')



Frente a esto, cada víctima debe responder el correo que recibió con un "apruebo el plan o "no apruebo el plan". Una vez se surta la votación, la Superintendencia de Sociedades le remitirá una copia a la Fiscalía.

Los bienes de Rocha

Como lo ha documentado este diario, entre las propiedades que tenía el empresario Felipe Rocha le aparecían una finca en Anapoima, un apartamento en Miami y otro en Bogotá. Pero en el plan de desmonte, su equipo adjuntó dos inmuebles (un apartamento y una finca) y un terreno de 40 hectáreas en Sesquilé, Cundinamarca.



En cuanto al apartamento, este tiene una afectación a vivienda familiar, así que en el plan se escribió que "la misma será levantada con el objetivo de proceder a su venta. Para efectos del Plan se efectuará el aporte del 50 por ciento del valor del mismo".



Ahora, en caso de que el capital a devolver a los afectados sea mayor al valor de los bienes, Felipe podrá aportar bienes adicionales y/o procurar en lo posible, que Terceros no Vinculados al Plan de Desmonte aporten bienes adicionales para este fin (en adelante 'Bienes Adicionales')", dice el texto, en el que no se especifican plazos.



(Le dejamos: Tras décadas de búsqueda, familias recibieron restos de dos jóvenes desaparecidos)



Las víctimas tienen cinco días para responder si aceptan o no el plan que empezaron a correr desde que les llegó un correo, el cual si no responden va a darse por entendido que no aprueban.



La propuesta de Rocha es que si se aprueba esta propuesta de devolución, habrá 60 días para constituir el vehículo de pago desde que dé el visto bueno la Superintendencia; y la transferencia de los bienes tendrá otros 60 días apenas esté montado oficialmente el vehículo.



A partir de allí podrán correr dos años para la venta de esos bienes desde que se apruebe el plan de desmonte, y "en el evento que no se pueda llevar a cabo la venta de los Bienes Afectos al Plan de Desmonte dentro del plazo anterior, el mismo podrá ser prorrogado por los Beneficiarios del Plan de Desmonte bajo los mecanismos establecidos en el marco del Contrato de Fiducia".



Con esa estrategia, el ganadero Felipe Rocha pretende devolverles el capital a las víctimas de la llamada pirámide ganadera que llegó hasta prestigiosas familias de Bogotá, quienes confiaron en que si invertían dinero, el negocio del ganado les iba a dejar utilidades de hasta un 30 por ciento, las cuales no llegaron, y por eso muchas personas decidieron denunciarlo por presunta captación masiva de dinero y estafa.



Carlos López

Redacción Justicia

En Twitter: @CarlosL49

carben@eltiempo.com

Lea otros artículos de Justicia: