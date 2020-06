Reclaman ‘reactivar’ Comisión Nacional de Garantías de Seguridad

Ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), voceros del partido Farc liderados por Rodrigo Londoño solicitaron, entre las medidas que consideran necesarias para detener la violencia contra los reincorporados, “reactivar” la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad.



La JEP tramita, de oficio, medidas cautelares de protección colectiva hacia sus comparecientes, incluidos los excombatientes de Farc, como una garantía para los derechos de las víctimas. Según las cuentas del partido surgido de la antigua guerrilla, van 212 excombatientes asesinados desde la firma del acuerdo de paz.



De acuerdo con la oficina del Alto Comisionado para la Paz, que ejerce de secretaría técnica de esa comisión, esta se reactivó el 30 de enero del 2019 y desde entonces ha sesionado 20 veces: en tres plenarias presididas por el presidente Iván Duque, en cinco sesiones territoriales y en nueve sesiones temáticas sobre los enfoques étnico y de género, además de tres sesiones técnicas de articulación institucional.



En 2020 hubo una plenaria, el 8 de enero. Después, hubo dos mesas técnicas y cuatro temáticas.



Según el Instituto Kroc, la implementación de esta comisión está a medias, pues el 50 por ciento de sus medidas no se han iniciado, el 33 por ciento están en estado mínimo y 17 por ciento, en intermedio. Y aunque viene sesionando, el instituto recomienda que se convoque con mayor frecuencia.



Una fuente del partido Farc aclaró que el reclamo de esa colectividad no es solo que se convoque, sino que el componente civil en los territorios tenga más participación y “mucha más incidencia”.



Fuentes del Gobierno aclararon que la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad es una instancia consultiva y no decisiva, que se está reuniendo de manera permanente y que las decisiones de seguridad no dependen de la frecuencia con que esta se reúna.



Además, que en esta se discuten más temas aparte de la seguridad de los excombatientes, como la seguridad de líderes sociales y el desmantelamiento de organizaciones criminales.



