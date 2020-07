Farc ha dado información sobre 308 personas desaparecidas

Ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, la canciller de Colombia, Claudia Blum, pidió a la Misión de Verificación de la ONU en Colombia exigir a la Farc el cumplimiento de los acuerdos en materias como las rutas del narcotráfico y los desaparecidos.

Esta solicitud generó molestia en el partido, al punto que la Comisión de Búsqueda de Personas, conformada en la colectividad de la Farc, emitió un comunicado en el que califica de “irresponsable” la aseveración de la ministra Blum.



En el mismo documento aseguraron que han documentado “más de 350 casos” de personas dadas por desaparecidas y que han entregado esta información a la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas (UBPD), creada por el acuerdo de paz.



Según un informe de Farc conocido por este diario, a mayo de este año, se habían entregado 308 casos y otros 110 estaban en documentación para ser entregados a la UBPD, pero no se han entregado a la entidad por las restricciones de la pandemia.



Las 308 solicitudes de búsqueda se han entregado en seis momentos distintos. En estos están incluidos al menos 77 personas civiles, que no participaban de las hostilidades. El resto, en su mayoría, eran combatientes de la guerrilla.



La primera fue el 23 de abril de 2019. Entonces, 50 casos se pusieron en conocimiento de la UBPD. De estos, 45 eran hombres y 5 mujeres. Además, 42 fueron combatientes de las Farc y 8 eran civiles.



De estos 50, 24 corresponden al occidente del país, 13 más al sur y otros 13 a la costa atlántica y los santanderes.



La segunda entrega se hizo el 2 de mayo del año pasado. Fueron otros 50 registros. En este caso, se trata de 43 hombres y 7 mujeres dadas por desaparecidas. De estos casos, 10 son civiles, un pertenecía a grupos paramilitares y 39 más eran combatientes de Farc.



En esta entrega los casos se concentraron en dos regiones: 44 del oriente del país y seis en la Costa Atlántica y los santanderes.



El 29 de julio del 2019 se dio la tercera entrega, con 69 nuevos casos. Entre esos, se reportó que 44 eran combatientes y 23 eran civiles. Uno más aparece sin estatus. En cuanto a las regiones, la mayoría fueron de Antioquia, con 33, otros 24 del oriente y 12 más del sur.



Luego, el 28 de noviembre del 2019, fue la cuarta entrega de información. Ese día, la UBPD recibió 107 casos de personas dadas por desaparecidas, correspondientes a 69 combatientes, 36 civiles y dos personas que no registran su estatus.



Entre estas, 83 eran hombres y 24 mujeres. La región donde más estarían estas personas es la oriental, con 82, seguida de 12 en el sur, cinco en la costa y los santanderes, cuatro en Bogotá y uno en el occidente.



La quinta entrega fue este año, el 23 de enero, y recogió 31 casos que se adelantaron con el Comité Internacional de la Cruz Roja en el proceso especial humanitario que se impulsó desde la mesa de conversaciones de La Habana.



En esa misma fecha se realizó la sexta entrega, con un caso priorizado “por riesgo de doble desaparición” y cuatro sitios de posible entierro con sus coordenadas.



El informe establece que, en el marco del caso 01 de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), se remitió un listado inicial de 17 casos de personas que fueron secuestradas y sobre los cuales se demanda verdad para establecer su paradero.



JUSTICIA

Twitter: @JusticiaET

Justicia@eltiempo.com

