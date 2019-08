Familia de Carlos Rodríguez recusa a Fiscalía por Palacio de Justicia

En la tarde de este miércoles la familia de Carlos Augusto Rodríguez Vera - considerado como uno de los cinco desaparecidos del Palacio de Justicia - dio a conocer una carta en la que recusan al equipo de investigación liderado por la Fiscalía frente a las declaraciones dadas a conocer anoche en el noticiero del Canal Caracol, en el que se afirmó que no hay desaparecidos en el caso del Palacio de Justicia.

"Los hallazgos que Medicina Legal junto con la Fiscalía han alcanzado en estos últimos cinco años nos permiten afirmar que no fueron casos de desapariciones forzadas sino que fueron casos de malas identificaciones o cuerpos mezclados. Es decir, estas once personas que supuestamente habían estado desaparecidas

realmente fueron mal entregadas o mal identificadas en el año 1985", se vio en el informe.



Para los familiares de Rodríguez los "integrantes del Equipo de Investigación de la Fiscalía General de la Nación, que actúan bajo su cargo, hicieron temerarias, irresponsables y abusivas opiniones relacionadas con los hechos del Palacio de Justicia y en particular sobre la suerte que corrieron nuestros familiares".



En La carta que va dirigida a Jorge Hernán Díaz Soto, Fiscal Primero Delegado ante la Corte Suprema de Justicia y Claudia Adriana García, directora del Instituto Nacional de Medicina Legal, resaltan que encuentran ofensivo que por dar un ejemplo sobre la situación uno de los funcionarios se refiera al tema de los desaparecidos como 'pepito Pérez'.



"Inquieta el tratamiento que Ustedes, que han dicho investigar los hechos del Palacio de Justicia durante numerosos años, hoy con ironía, sarcasmo, burla y ataque a la dignidad de las víctimas, manifiesten que entre las víctimas de desaparición forzada se encuentra “Pepito Pérez”, cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el sistema de justicia interno y la sociedad conocen que nunca se ha demandado por la desaparición de esa persona, razón por la cual la burla de este funcionario es indignante".

Señalan su molestia por las declaraciones de la directora de Medicina legal quien reconoció deficiencias en el proceso de identificación de los cuerpos expresando que: "Hacíamos identificaciones con huellas dactilares pero no todos los cuerpos tenían huellas dactilares, entonces algunas identificaciones fueron orientadas con elementos, pertenencias, objetos, que no son una identificación fehaciente. Para ese momento sí hubo deficiencias frente a la identificación, deficiencias que

es lo que estamos corrigiendo en este momento 30 años después".



Aluden que con base en l anota presentada en el noticiero presentaron la recusación en contra del Equipo Investigador de la Fiscalía y la directora de Medicina Legal al considerar que "sus opiniones revisten notoria ausencia de imparcialidad, claro desconocimiento de los derechos humanos".

