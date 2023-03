Por el sufrimiento injustificado que le habría causado a un animal, la Fiscalía le imputó cargos a Carlos Ferney Zabala Portela por maltrato animal agravado, como posible responsable de un grave daño a una canina llamada ‘Lulú’.



Según informó el ente investigador, el 31 de agosto de 2022 los dueños de la mascota la llevaron al establecimiento comercial veterinario del procesado para que le fuera practicada la eutanasia debido a su deteriorado estado de salud.

Sin embargo, lo que al parecer hizo Zabala Portela fue ingresar Lulú al consultorio, en donde le puso un tranquilizante y la ahorcó con un torniquete.



Luego de esto, el hombre guardó el cuerpo de la canina en una bolsa plástica negra que le entregó a los dueños.



No obstante, cuando iban rumbo al lugar donde sería sepultada, los propietarios de la perra se percataron que todavía estaba viva, aunque murió después de unos minutos.



Para la Fiscalía, los elementos de prueba indican que el procedimiento practicado fue desproporcionado y no era el indicado.

El grupo Gelman de la Fiscalía se encarga de investigaciones por maltrato animal. La canina de la foto hizo parte de otra investigación, pues le amarraron sus genitales con alambre. (Foto archivo) Foto: Fiscalía

Además, en medio de la investigación se evidenció que el hombre en realidad no tenía un título profesional de veterinario y no estaba certificado para realizar este tipo de intervenciones.



De otro lado, la Fiscalía también informó de la imputación de cargos a Andrés Fernando Concha Cantor, quien el 15 de diciembre de 2019, en un conjunto residencial de Bogotá, habría agredido físicamente a su animal de compañía, una canina llamada Sahory.



La investigación demostró que el hombre sacó al animal a una zona común y, de manera injustificada, la habría tirado fuertemente contra el piso y la arrastró con la correa causándole una fractura en el fémur. Ante la imputación por el delito de maltrato animal, el hombre no aceptó el cargo.

