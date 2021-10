Policía destituye e inhabilita a la patrullera Andrea Cortés

En la tarde de este lunes se desarrolló la lectura del fallo dentro del proceso disciplinario que adelantó la Policía Nacional contra la patrullera Andrea Cortés Guarín. La funcionaria fue sindicada del hurto de una crema para los ojos, el 23 de junio de este año, en una droguería ubicada en el centro comercial Titán Plaza, al norte de Bogotá.



En el fallo se afirma que la patrullera Andrea Cortés, la primera uniformada trans en la institución, incurrió en falta gravísima a título de dolo "por apropiarse de pertenencia de particular en beneficio propio", y por ello, la Policía la destituyó e inhabilitó por 11 años para ejercer cargos públicos.



(Por contexto, le sugerimos leer: Primera policía trans, Andrea Cortés, juzgada por presunto hurto)

En la lectura del fallo se describió la secuencia de las imágenes de la cámara de seguridad del local, video que apoya las conclusiones de la investigación según la cual no hay duda de que la patrullera Cortés se llevó la crema a conciencia y sin pagar y no hubo error por parte de la cajera. "No hay incongruencias entre lo dicho y visto en los videos", afirmó la funcionaria que adelantó el juicio disciplinario.



"Se identifica que la funcionaria de la Policía (la patrullera Cortés), en un descuido de la señora (la regente de la farmacia), toma la crema del contorno de ojos y la mete en una bolsa (...) y se retira sin pagarla", se indicó en la exposición del fallo.



En el proceso se vinculan dos facturas, una por 13.500 pesos por unas pastillas y otra por 10.000 pesos por unas gasas.



(De seguro le puede interesar leer: Andrea Cortés, primera mujer trans en las filas de la Fuerza Pública)



Según el fallo, la patrullera tomó la crema de contorno de ojos "por un valor de 141.000 pesos para su beneficio propio", lo cual quedó demostrado, según la sentencia, con base en la investigación adelantada en "hechos de tiempo, modo y lugar". Para el despacho a cargo del caso, la patrullera actuó con dolo.



Se indica que en el momento de los hechos la patrullera no estaba trabajando pero sí estaba portando el uniforme, lo que la obligaba a un comportamiento ejemplar, ya que, destacó la encargada del proceso, ser policía y funcionaria pública la comprometía a un comportamiento sin tacha.



(De seguro le interesa leer: Así cayó red que lavaba plata de narcos y tenía 250.000 millones en bienes)



De igual forma, la funcionaria afirmó que no se le han violado los derechos a la patrullera y que nunca se le ha censurado por su "condición", refiriéndose a que Cortés era, hasta la fecha, la primera persona trans en la Policía.



Ellis William Reinel Vásquez, abogado de la patrullera le dijo a EL TIEMPO que no van a apelar, sino que van a presentar la revocatoria del fallo "para que sea la Procuraduría General la que se pronuncie”.



Indicó que para ese proceso tienen cuatro meses.



"Fueron transfóbicos, homofóbicos y racistas al haber violado los derechos fundamentales de Andrea Cortés”, dijo.

La denuncia

Facebook Twitter Linkedin

Audiencia de lectura de fallo. Foto: Pantallazo audiencia

La denuncia, conocida en su momento por EL TIEMPO, señala que la regente de farmacia que atendió a la patrullera Cortés dijo que: "siendo las 7:35 p. m. ingresó al local una femenina, quien portaba un uniforme de la Policía Nacional, quien indagó por unos productos de belleza, la misma hizo un recorrido por el local y posteriormente se acercó a la caja para cancelar una caja de gasa y un sobre de migrinon por un valor aproximado de $13.000 (...)".



La denuncia agrega: "en el momento cuando la señora se retira de la caja, la femenina de nombre Andrea Cortés, según se puede evidenciar en su uniforme, toma una crema de contorno de ojos de la caja y la guarda en la bolsa de los productos sin cancelar, ante el descuido de la vendedora".



(Podría ser de su interés leer: Con matas de coca gigantes, narcos han incrementado la producción de coca)



De acuerdo con la denuncia, la vendedora se dio cuenta de la falta del producto en medio del conteo cíclico el 25 de junio y procedió a validar los registros fílmicos y relacionó a la patrullera Cortés con el hecho.

Otras noticias de la sección Justicia

- En audiencia, hablan hoy las víctimas de proceso contra expresidente Uribe



-Niegan demanda contra elección de magistrados de la Comisión de Disciplina





En Twitter: @JusticiaET