La excongresista Aida Merlano fue capturada en Venezuela

La Fuerza de Acciones Especiales de Venezuela (FAES) aseguró que este lunes, en el sector de El Milagro, en Maracaibo, Venezuela, fue detenida la excongresista Aida Merlano, prófuga de la justicia desde octubre.



La información fue confirmada por Miguel Domínguez, director del FAES, policía élite creada por Maduro en el 2017.

"Tras arduas investigaciones realizadas por nuestros funcionarios de las (Fuerzas Especiales de la Policía) FAES, fue detenida la exsenadora Aida Merlano en el sector El Milagro de la ciudad de Maracaibo, estado Zulia".



Domínguez explicó que Merlano ingresó al territorio venezolano "de forma ilegal en compañía de un ciudadano colombiano indocumentado". "Ambos fueron trasladados y puestos a la orden del Ministerio Público".



(Le puede interesar: La dificultad para lograr que Aída Merlano sea enviada al país)

Aida Merlano fue detenida en Maracaibo. Foto: Archivo particular

Las autoridades investigan si el hombre que fue detenido con la excongresista es Yeico Manuel Vargas Silvera, quien fue la persona que sacó las pertenencias de Merlano de su celda en varias bolsas y sería quien esperó a la política afuera del consultorio.



Vargas Silvera trabajó en la Cámara de Representantes desde 2017 y tuvo varios contratos en la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) de Merlano Rebolledo. Tenía el grado se asistente 1 en su labor en el legislativo y en su hoja de vida figura que nació en Barranquilla (Atlántico), de donde también es Merlano Rebolledo. El hombre fue pareja de la excongresista.



(Le puede interesar: Las caras de las fichas clave en el escándalo por fuga de Aída Merlano)

Adicionalmente, fuentes de seguridad de Colombia le dijeron a EL TIEMPO que tienen información que indicaría que, en efecto, Merlano fue detenida en territorio venezolano. Así, confirmaron las fuentes, se encuentran en conversaciones de alto nivel con el fin de poder obtener una respuesta de las autoridades venezolanas al respecto.



La dificultad en las comunicaciones entre ambos países radica en que las relaciones entre Colombia y Venezuela están rotas ante el distanciamiento y las críticas que el Gobierno Colombiano le ha hecho al régimen de Nicolás Maduro por la crisis humanitaria que vive ese país, y el reconocimiento de Juan Guaidó como el presidente interino de Venezuela.

INTERPOL y CICPC-Zulia desmienten captura de la ex congresista colombiana Aída Merlano https://t.co/LQsqs6Ycjq — Noticia al Día (@noticiaaldia) January 27, 2020

Fuentes de la Fiscalía colombiana indicaron que aún no los han notificado de la captura de Merlano, pero que debe entenderse que como no hay relaciones diplomáticas con Venezuela, las comunicaciones oficiales son difíciles.



Aunque sí existe una circular roja de Interpol contra Merlano, agregaron las fuentes, por la ruptura de relaciones diplomáticas la extradición sería complicada. Por ello, indicaron, lo más viable sería que Venezuela deporte a Merlano.



Hasta ahora ninguna autoridad en Colombia se ha pronunciado oficialmente sobre la detención de la excongresista. Fuentes de la Corte Suprema, alto tribunal que condenó a Merlano, afirmaron que no han sido notificados de ninguna captura.

Merlano está prófuga desde el 1.° de octubre, cuando –con una cuerda roja lanzada desde un segundo piso en el edificio donde asistía a una cita odontológica– se lanzó y fue recogida en el primer piso por un motociclista.



En el sitio estaban sus hijos Aida Victoria Merlano y otro, que es menor de edad. Por esta fuga, la Fiscalía abrió investigación tanto a Merlano hija como al odontólogo Javier Guillermo Cely, quien la atendió minutos antes de que se fugara.



(Le puede interesar: Aída Victoria Merlano dice que su mamá se entregará a la Justicia)



Merlano fue condenada por la Corte Suprema de Justicia a 15 años de prisión después de encontrarla responsable de corrupción electoral, concretamente de hacer parte de una red que se dedicaba a comprar votos.



Según la Corte, los métodos usados por Merlano para obtener una curul en el Congreso en las pasadas elecciones del 2018 "no fueron transparentes sino el resultado de una estructura delictiva ideada por ella, coordinada, dirigida, organizada y encabezada, que venía funcionando de tiempo atrás en la consecución de escaños de elección popular a través de la vulneración de los diferentes mecanismos de participación democrática, entre ellos la compra del voto".

La caída de Merlano comenzó el 9 de marzo del 2018 cuando a la Policía en Barranquilla le llegó información de una fuente ciudadana que indicaba las actividades delictivas de compra de votos que se estaban realizando en una casa ubicada en el barrio El Golf de esa ciudad, conocida como la 'Casa Blanca'. Según las denuncias, en esa vivienda funcionaba la sede política de la campaña al Senado de Aida Merlano Rebolledo.



Tras hacer un allanamiento en esa vivienda, las autoridades encontraron que la sede de campaña parecía una empresa, con taquillas y cajeros con los que se compraba el voto de los ciudadanos. En los computadores se encontraron listados de personas con sus cédulas, letras de cambio, recibos de caja y videos de la cámara de seguridad de la vivienda.



JUSTICIA

Twitter: @JusticiaET