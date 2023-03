A las 3 de la mañana del pasado miércoles, en el pabellón de alta seguridad de la cárcel La Picota de Bogotá, volvieron a escucharse los pasos que son frecuentes para los internos.



Un grupo de uniformados entró al patio 9 para llevarse, fuertemente custodiado rumbo a Estados Unidos, al señalado capo del 'clan del Golfo' Juan Carlos Cuesta, conocido como alias Gordo Rufla, quien al parecer hacía rezos a los cargamentos de cocaína que coordinaba para que llegaran a su destino.



La extradición fue para que responda por dos cargos de los que lo acusa la Corte del Distrito Medio de Florida, relacionados al concierto para distribuir droga en el país norteamericano, como parte de sus servicios en el 'clan del Golfo', tanto así que sería un hombre de confianza de alias Otoniel -extraditado en 2022- y Chiquito Malo.

Alias Otoniel. Foto: Policía Nacional

Después de su captura en Montería, en el año 2021, el entonces director de la Policía, general (r) Jorge Luis Vargas, explicó que 'Gordo Rufla' se especializaba en acopiar cocaína para enviarla en lanchas hasta Centroamérica y luego a Norteamérica.



Este supuesto jefe del 'Clan del Golfo', de 30 años de edad, al momento de su captura no fue notificado de otros antecedentes judiciales en Colombia, por lo que su detención se debió a los cargos de concierto para distribuir y poseer con la intención de distribuir cinco kilos o más de cocaína, y por concierto para distribuir cinco kilos o más de cocaína.



EL TIEMPO consultó registros judiciales y el aval para que responda por esos delitos en Estados Unidos lo dio la Corte Suprema de Justicia el pasado 10 de agosto, y la resolución del Gobierno Nacional confirmando su envío, fue firmada el 22 de septiembre por el presidente Gustavo Petro.

El trabajo articulado de @PoliciaColombia, @FBI y @FiscaliaCol permitió capturar en #Montería a alias 'Gordo Rufla', excéntrico capo del 'Clan del Golfo', narcotraficante y línea directa de 'Otoniel' y 'Chiquito Malo'. Solicitado en extradición por #EEUU. pic.twitter.com/N74JmAcdJP — Policía de Colombia (@PoliciaColombia) July 28, 2021

En el concepto del alto tribunal se lee que, tras una investigación de las autoridades, se estableció que desde el Golfo de Urabá varias personas se confabularon para sacar droga por medio de lanchas rápidas en 2019.



"La primera interceptación resultó en la incautación de aproximadamente 1.580 kilogramos de cocaína después de que una lancha rápida llamada Emanuel 8 fue interceptada el 16 de mayo de 2019. La segunda interceptación resultó en la incautación de aproximadamente 800 kilogramos de cocaína después de que una

lancha rápida fue interceptada el 21 de septiembre de 2019", dice el concepto de la Corte.



Según el documento de 40 páginas emitido por la Sala Penal de la Corte, la investigación identificó a Cuesta como un coordinador y organizador con sede en Colombia de los dos envíos de cocaína a través de lanchas rápidas. Sin embargo, habrían sido los tripulantes de Emanuel 8, interceptada en aguas de Panamá, los que sirvieron de testigos para desenmascarar su plan.



En total, en su contra hubo al menos nueve testimonios por los que deberá responder en Florida (Estados Unidos), todos relacionados al tráfico de cocaína a través de lanchas rápidas, a las cuales les haría ritos de santería y brujería en cada envío.

Las excentricidades y polémicas

La vida de Cuesta al parecer ha estado llena de excentricidades, pues el general (r) Vargas señaló que era conocido en el mundo criminal por las joyas y relojes que portaba, además de tener un helicóptero para moverse por sus distintas propiedades, las cuales estarían avaluadas en 80.000 millones de pesos.

Piedad Córdoba celebró el cumpleaños de su hermano Álvaro en La Picota. Foto: Archivo particular

El exdirector de la Policía detalló que Cuesta hasta compraba "cadenas con diamantes, vírgenes, coronas que regalaba a sus novias". Sin embargo, las controversias a su alrededor no acaban ahí.



'Gordo Rufla' es quien apareció en imágenes con el cantante Jessi Uribe hace un par de años. En el corto video, ambos salen sonriendo y saludando a la cámara, aunque después del hecho desde el equipo del cantante se aclaró que él no sabía quién era Juan Carlos Cuesta o a qué se dedicaba.



Otro escándalo que lo rodea es la visita de la senadora por el Pacto Histórico Piedad Córdoba a la cárcel La Picota. La versión es que ella y alias Gordo Rufla se vieron, aunque no para tratar temas electorales y de beneficios, sino que la congresista le había hecho una única pregunta relacionada a una mujer que estaría detrás del presunto entrampamiento a Álvaro Córdoba, a la cual el supuesto capo podría conocer.



“Sostengo con firmeza que la conversación entablada con la doctora Piedad Córdoba se concentró exclusivamente en este aspecto”, escribió el capo en una carta publicada por la senadora.



Tras su envío a Estados Unidos, el señalado excéntrico capo tendrá que esperar que la Corte empiece audiencias para resolver su situación jurídica en ese país.



Carlos López

En Twitter: @CarlosL49

justicia@eltiempo.com

