El exfiscal Néstor Humberto Martínez se refiere a cambio en tratado de extradición

El exfiscal Néstor Humberto Martínez publicó hoy, en su acostumbrada columna de opinión que título 'El adiós a la extradición' en la que advierte que el mecanismo de acuerdo judicial entre Francia y Colombia cambiaría el próximo mes, lo que señaló podría dejar baches en los tratados con otros países.



Para Martínez, la extradición es uno de los instrumentos de cooperación internacional más efectivos.



"Colombia es el país del mundo que con mayor determinación, y a un mayor costo, ha hecho de la extradición un instrumento central de su política criminal, si bien esta fue eliminada transitoriamente por la Constituyente del 91, producto de las intimidaciones del narcotráfico", aseguró.



Y en esa línea añadió que, a los pocos años se restableció y, desde entonces, "nuestro país ha sido muy activo requiriendo delincuentes en deuda con nuestra justicia y ofreciendo a quienes deben comparecer ante los tribunales de países aliados. Ello nos ha valido que en Estados Unidos se afirme que Colombia es la nación con la que tiene mayor cooperación judicial, a nivel mundial".

Y frente a la alerta que lanzó indicó que, en un comunicado de la Cancillería del pasado 6 de diciembre se anunció que nuestro gobierno negocia con Francia una modernización del tratado vigente de 1850, "con la asesoría del inefable Juan Carlos Losada, el mismo del entramado de los pasaportes. Se lee en dicho comunicado que se acordó con Francia que “la extradición no se concederá si la persona reclamada tiene nacionalidad de la parte requerida. En otras palabras, Colombia no quedará obligada a entregar a sus nacionales”".



El exjefe del ente acusador puntualizó que, "no es una inocente propuesta" y lo sustentó a explicar que, "cualquier estudiante de leyes sabe que la igualdad es un derecho fundamental".



Y añadió que "Igualdad en la formulación de las leyes e igualdad en la aplicación de estas. Para que los ciudadanos sean efectivamente iguales ante la ley, la Corte Constitucional ha sostenido que, al aplicar las normas, las autoridades solo pueden dar trato diferencial cuando medien circunstancias objetivas. Lo que significaría, frente a una petición de extradición, que si un colombiano puede alegar ante Francia su improcedencia, por razón de su nacionalidad, lo mismo podría alegar un nacional que esté siendo solicitado por Estados Unidos, al no existir una razón que justifique un tratamiento discriminatorio".



