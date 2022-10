En la mañana de este lunes, el subdirector del Gaula de la Policía Nacional, coronel Elver Vicente Alfonso Sanabria, confirmó el desarrollo de una mega operación contra redes dedicadas a la extorsión y el secuestro.



"La operación se concretó con el apoyo de las Fuerzas Militares y la Fiscalía General en Bogotá, Medellín y 19 departamentos logrando la captura de 133 personas", aseguró el coronel Alfonso.



De acuerdo con el director del Gaula de la Policía, 9 grupos delictivos fueron desarticulados con esta actividad operativa al servicio del Eln, el 'clan del Golfo', 'Los Pachenca', 'La Terraza', 'Costeños Simón Bolívar', 'San Gabriel' y 'Los Mexicanos.



Fueron 21 acciones simultáneas y 41 allanamientos en los que se logró la incautación de 363 elementos entre armas de fuego, munición de diferentes calibres, motos, vehículos, celulares y radios de comunicación.

Subdirector del Gaula de la Policía El coronel Elver Vicente Alfonso, entrega detalles de la megaoperación. El audio embebido no es soportado

Estafaban bajo la modalidad de 'falsa encomienda'

Panfletos extorsivos. Foto: Gaula Policía Nacional

El coronel Alfonso aseguró que entre las redes desarticuladas se encuentran 'Los Timadores', dedicados a la extorsión bajo la modalidad de falsa encomienda, cuyas víctimas eran estudiantes, comerciantes y la comunidad en general en Boyacá.



La oportuna denuncia interpuesta por al menos cinco víctimas de esta organización, permitió a los uniformados del Gaula adelantar una minuciosa investigación que puso al descubierto a alias Johan, alias César y alias Dany, quienes junto con personas privadas de la libertad en un centro penitenciario de ese departamento, realizaban las extorsiones a través de redes sociales identificándose como familiares de las personas que eran contactadas.



"Este grupo criminal realizaba la perfilación de sus potenciales víctimas usando la información publicada en las redes sociales, plataformas que eran usadas para solicitarles datos personales con los que supuestamente les enviarían una encomienda desde el exterior", señaló el Gaula.



Horas más tarde las víctimas recibían un mensaje de texto por parte de un supuesto funcionario de las empresas de giros, donde les advertía que a su nombre había llegado una encomienda con sobrepeso, por lo cual era necesario pagar una multa.



"Habiendo ya pagado el sobrecargo, los delincuentes enviaban nuevos mensajes y videos donde se veía que, en dicha encomienda venía un paquete con dinero que no había sido declarado, y que para evitar su judicialización por tráfico de divisas y enriquecimiento ilícito tendrían que pagar sumas de hasta 23 millones de pesos", señaló el oficial.

El terror de los comerciantes en Barranquilla

De otro lado, en Barranquilla, 9 personas fueron capturadas señaladas de hacer parte de una red delictiva que se hace llamar 'Los Costeños de Simón', sindicados de extorsión agravada y concierto para delinquir.



De acuerdo con el Gaula de la Policía los capturados extorsionaban a los dueños de peluquerías y taxis en los barrios Primero de Mayo, Las Ferias, Costa Hermosa y Ferry de la capital del Atlántico.



"Dependiendo de su capacidad adquisitiva obligaban a pagar sumas que iban desde los 15 mil hasta los 400 mil pesos semanales o mensuales, a cambio de bridarles una supuesta seguridad y no atentar contra su vida, contra sus familiares o sus establecimientos comerciales", señaló el Gaula.



Y en Bolívar, se desarticuló una red al servicio del 'clan del Golfo' con la captura de 20 personas dedicados a extorsionar a ganaderos, comerciantes, agricultores y mineros de los municipios de Barranco de Loba, San Martín de Loba, Hatillo de Loba, Norosí, Altos del Rosario y Mompóx (Bolívar).



"Más de 40 personas denunciaron a estos delincuentes, quienes habían elaborado una lista de precios según la cual cada comerciante (dependiendo de su capacidad económica) debía pagar entre 500 mil pesos y 30 millones de pesos mensuales; de igual manera, a los mineros les habían impuesto una cota mensual del 20 por ciento, que correspondería a la cantidad de oro extraído de las minas", dio a conocer el Gaula de la Policía en un comunicado de prensa.



El Gaula de la Policía invita a la comunidad a denunciar de manera segura sobre cualquier hecho delictivo relacionado con secuestro o extorsión a través de la línea gratuita nacional 165.

