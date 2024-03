Antioquia y Bogotá, las zonas del país más azotadas por redes de extorsionistas

En Sincelejo (Sucre) la Policía capturó el fin de semana a dos personas señaladas de extorsionar a un hombre de 56 años, quien conoció por una red social a un joven con quien empezó a salir y tuvo una relación sentimental.



La víctima empezó a recibir mensajes en los que el joven le pedía dinero señalando que lo había contagiado con una enfermedad y que tenía que darle dinero para el tratamiento.

El engaño se extendió por semanas en las que la víctima realizó varias consignaciones y cuando se negó a seguir haciendo pagos, lo contactó el supuesto padre del joven diciéndole que su hijo había muerto y que tenía que pagar el sepelio.



La víctima denunció y primero fue capturado quien fingió ser el padre del joven contagiado y luego el mismo extorsionista, que supuestamente estaba muerto, fue detenido cuando iba a recoger el pago de la extorsión.

#Alerta | Está modalidad es conocida como “Falso Servicio”, no se deje engañar.



Ante estos hechos comuníquese a la #Línea165, esto contribuye a los procesos de investigación para dar captura a los delincuentes.#YoNoPagoYoDenuncio pic.twitter.com/Y4qLOyW2e9 — GAULA POLICÍA (@GaulaPolicia) February 28, 2024

Ese complejo entramado criminal fraguado para extorsionar al comerciante de la capital de Sucre es solo uno de los casos de un delito que viene creciendo hace años en el país y que no da tregua, especialmente en las ciudades capitales.



Un informe de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares) señala que en 2020 el número de casos de extorsión cerró en 8.188, subiendo en 2021 a 8.342 casos, y manteniendo la tendencia al alza en 2022 cuando fueron 9.791 casos y el año pasado, 10.560.



Esa tendencia al alza coincide con las cifras oficiales del Ministerio de Defensa, en las que se observa un aumento de casos desde 2020, que se mantiene incluso en el primer mes del presente año. En enero de 2023 se reportaron, de acuerdo con informes de la cartera de Defensa, 679 casos y en el primer mes de 2024 fueron 873.



Los meses de septiembre (1.026 casos), octubre (1.069) y noviembre (1.113) fueron los que tuvieron un mayor pico de extorsiones el año pasado.

#ParesInforma🚨 | Cientos de miles de colombianos están padeciendo uno de las modalidades que han abordado en los últimos dos años grupos delincuenciales. En el informe más reciente de Pares se hace una gran radiografía de cómo funciona delitos como la extorsión. pic.twitter.com/WNFk6ScsNJ — Fundación Paz & Reconciliación (@parescolombia) March 5, 2024

El informe de Pares advierte que la extorsión es el principal desafío para la seguridad ciudadana del país y menciona cambios en la lógica en el funcionamiento de las redes criminales que acuden a otros delitos como la amenaza, las lesiones personales y el homicidio para mantener en funcionamiento la renta ilegal que les garantiza su sostenimiento económico.



“Las grandes ciudades del país se han convertido en escenarios de disputa donde los grupos delincuenciales compiten por el dominio de diferentes rentas ilícitas, ampliando su control sobre la vida cotidiana y generando un clima de temor e incertidumbre”, señala el informe de Pares.



A los graves efectos de la extorsión en las comunidades se suman factores que complican aún más la situación, como “las dificultades asociadas con la denuncia. La disminución de la credibilidad en los entes de seguridad, la creación de órdenes alternos a los institucionales y la normalización de estas actividades en entornos comunitarios”.



En el documento se identifican varias modalidades de extorsión. En principio se menciona una modalidad en la que priman las llamadas amenazantes o contactos por redes sociales con información detallada de la víctima en las que se pide una suma de dinero grande por supuesta protección para evitar atentados a las personas o a sus negocios.

Uniformados del Gaula realizan jornadas de prevención ante las extorsiones. Foto: Cortesía

Luego, una especie de microextorsión en la que las exigencias regularmente se hacen personalmente y se piden pequeñas, pero continuas sumas de dinero y que se presentan especialmente en “diversos sectores de la sociedad, como transportadores, comerciantes, tenderos, agricultores y particulares”.



En esta modalidad las víctimas denuncian poco, pues creen “erróneamente que al pagar cantidades pequeñas de dinero pueden controlar la situación”. Y finalmente se relaciona la extorsión carcelaria desplegada desde las celdas de los centros penitenciarios, acudiendo a “llamadas telefónicas amenazantes y a menudo aprovechando la información disponible en las redes sociales para suplantar identidades y coaccionar a las víctimas”.



Según el informe, las zonas con más denuncias el año pasado “fueron Antioquia en el primer lugar, con 1.797 casos, seguido de Bogotá D.C., con 1.626; Atlántico, con 1.303; Valle del Cauca, con 1.100; y Norte de Santander, con 549 casos, resaltando también departamentos con un número importante de denuncias, como lo son Meta (501), Cauca (405) y Chocó (369)”. Además, se indica que en 2023 la extorsión en Bogotá aumentó más que en todo el país, con un alza del 22 por ciento.



El mayor número de casos se registra en cinco departamentos, en los que están ubicadas las principales áreas metropolitanas a nivel nacional y en las que las redes criminales, de todos los niveles, acuden a ese delito que representa una actividad “altamente rentable con costos mínimos, lo que la convierte en una actividad atractiva para diversos grupos delincuenciales que buscan asegurar flujos financieros estables”.

Decomisos, tras las acciones de la Policía Valle con el Inpec. Foto: Policía Valle

Crítica a las autoridades

El informe plantea que hasta ahora las autoridades se han concentrado en abordar ese delito desde la perspectiva penal jurídica y se han concentrado en “acciones tendientes a la captura de los individuos que cometen el delito (que en su mayoría son los actores menos relevantes en la cadena del delito) y la ejecución de penas que, a pesar de ser relativamente altas, no tienen efectos reales en la consolidación del delito”.



Con este enfoque, se lee en el informe, se enfrentan varios desafíos que no resultan exitoso en la lucha contra el delito: “por un lado, la captura de los responsables no afecta de manera sustancial la ejecución del delito debido a las complejas redes de complicidad y la clandestinidad con que opera este tipo de criminalidad. Por otro lado, la baja afectación de las labores de investigación e inteligencia terminan aumentando la desconfianza en la ciudadanía, lo que afecta la imagen de las instituciones de seguridad y hacen que se desestimule la denuncia”.

Uniformados del Gaula en una jornada de prevención contra la extorsión. Foto: Cortesía

Y se plantean algunas propuestas para combatir las redes de extorsionistas que pasan por entender las características y modalidades de la extorsión, además de reconocer que “la extorsión trasciende tanto la mirada delictiva como los enfoques tradicionales sobre las rentas criminales, es decir, que su análisis debe ir más allá de lo meramente penal y económico, requiriendo una comprensión profunda desde una perspectiva social y política.



Este enfoque integral es esencial para abordar adecuadamente la complejidad y las ramificaciones de la extorsión en la sociedad contemporánea”.

En lo corrido del año han sido capturadas 371 personas

Comerciantes vienen sufriendo desde hace décadas por las extorsiones. Foto: Vanexa Romero /EL TIEMPO

El Gaula de la Policía señaló que tras la pandemia aparecieron nuevas modalidades de extorsión como la íntima, el falso servicio, falsa encomienda internacional, suplantación de grupos ilegales, al igual que la suplantación de familiares y autoridad y que la institución ha venido fortalecido sus investigaciones con un componente de inteligencia y actividad preventiva en las diferentes plataformas digitales.



“Contamos con una estrategia cimentada en seis impulsores, entre los que se encuentran el fortalecimiento de nuestra línea de atención 165, impacto en los entornos digitales donde el Cibergaula es vital, una prevención dinámica y accionable en la cual contamos con un grupo de operaciones especiales conocido como el Ceaex, macrooperaciones focalizadas, articulación con las fuerzas militares y la disrupción comunicacional encaminada a prevenir, disuadir y contrarrestar el accionar hechos de secuestro y extorsión”, respondieron desde el Gaula ante una pregunta de este diario sobre los planes que se han desplegado contra el delito.



Sobre la extorsión carcelaria que sigue apareciendo desde hace tiempo como una de las modalidades más comunes, señalaron que con el Inpec se han desplegado acciones como la operación Dominó, “mediante la cual se identificaron los 30 principales dinamizadores de la extorsión, a quienes constantemente se les viene trasladando a cárceles de máxima seguridad, diariamente se les hace registro a sus celdas, y por parte del Gaula semanalmente llevamos a cabo allanamientos a las celdas y penales para incautar elementos materiales que permitan fortalecer las investigaciones”.



Señalaron que para combatir ese delito es clave la denuncia de la comunidad y que gracias a investigaciones de los uniformados se ha logrado en lo corrido del año la captura de 371 extorsionistas, evitando que las víctimas pagaran más de 19.000 millones de pesos.



En la más reciente operación, denominada ‘Evander’, se hicieron allanamientos en 5 ciudades y 28 departamentos, afectando 20 grupos delincuenciales dedicados al secuestro y la extorsión. Se logró la captura de 152 personas, “el decomiso de 401 elementos entre armas de fuego, munición de diferentes calibres, granadas, proveedores, celulares, vehículos y motocicletas”.

