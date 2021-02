Exsenador 'Ñoño' Elías dice que teme por su vida y pide protección

Al término de la audiencia de este viernes en el caso contra el expresidente de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), Luis Fernando Andrade, el testigo Bernardo Miguel Elías Vidal pidió medidas de protección.

Al finalizar la larga jornada de tres días de declaración, el exsenador, condenado por el caso y preso en La Picota, dijo que temía por su vida.



"Yo no me quiero suicidar. Yo quiero vivir", dijo el testigo tras señalar que ha declarado contra "gente muy importante aquí".



Y añadió: "mi familia está nerviosa, todos están muy nerviosos. En un acto con la patria, he construido patria, darle la cara al país".

(Lea en contexto: El testimonio de ‘Ñoño’ Elías en juicio contra expresidente de la ANI).

El Juez del caso señaló que ante las manifestaciones del testigo se oficiará a las autoridades para que le den protección.



Cuestionó que aunque la Corte Suprema de Justicia ordenó su traslado fuera de La Picota, el exsenador sigue detenido en ese penal. "Ese es un incumplimiento a una orden judicial", dijo el juez.



"Es preocupante que el testigo diga que toda su familia está en riesgo", señaló el juez tras indicar que en el caso ya otros testigos han dicho que temen por su seguridad y recordó que Juan Sebastián Correa también había advertido sobre el riesgo que corría.



El fiscal del caso dijo que el ente acusador sostuvo que se oficiaría a la Dirección de Protección de testigos para establecer la viabilidad de darle seguridad.



"En este caso de verdad han pasado situaciones bastante lamentables", dijo el fiscal.

