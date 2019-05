Expulsan de Colombia, finalmente, a cubano absuelto de terrorismo

Este martes, luego de un primer intento fallido de devolver a Cuba a un ciudadano de ese país, se pudo finalmente expulsar de territorio colombiano al cubano Raúl Gutiérrez Sánchez.



El extranjero fue absuelto la semana pasada de una investigación por concierto para delinquir y terrorismo por su presunta participación en la planeación de supuestos atentados que iban a realizarse en Bogotá.



Gutiérrez Sánchez abandonó el país alrededor de las 8:30 de la mañana de este martes en un vuelo comercial con destino a La Habana, en compañía de 2 custodios de Migración Colombia y no podrá ingresar al territorio nacional en un lapso de 10 años contados a partir de la fecha de expulsión.

En un primer intento, el cubano había sido enviado a su país el jueves pasado, pero regresado a Colombia el viernes 24 de mayo en horas de la noche, luego de que las autoridades migratorias cubanas no aceptaran su ingreso a la isla, durante la ejecución de una medida de expulsión impuesta por Migración Colombia al extranjero.



Tras su regreso al país, el ciudadano cubano permaneció en zonas estériles del Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá, custodiado por Oficiales de Migración Colombia, mientras el director de la entidad, Christian Krüger, coordinaba todo lo pertinente para su retorno a la isla.

"Hemos estado en comunicación permanente con el Gobierno de Cuba aclarando no sólo lo sucedido, sino, además, trabajando por subsanar este impase, logrando así ejecutar la medida de expulsión del extranjero, tal y como lo teníamos programado", afirmó Krüger.



El Director de Migración Colombia concluyó diciendo que seguirán "trabajando articuladamente con las autoridades migratorias de los demás países para garantizar la seguridad de la región. El terrorismo no es un juego y como tal, no vamos a permitir que ciudadanos extranjeros afecten nuestra tranquilidad con sus acciones".

