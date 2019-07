Hombre asesinó a su pareja frente a sus dos hijos menores de edad

El asesinato de Wendy Rodríguez Alape, de 27 años de edad, registrado esta fin se semana, volvió a prender las alarmas sobre el incremento de la violencia que se vive en el país contra las mujeres.

Según Medicina Legal, hasta mayo de este año habían ocurrido 37 casos de feminicidio. Sin embargo, la cifra podría ser mayor, pues hay muchos que siguen siendo investigados y aún no han sido catalogados como tal.



En la noche del sábado, Rodríguez Alape, según el relato de sus familiares, fue asesinada, al parecer, por su pareja sentimental en el municipio de Carmen de Apicalá (Tolima).



El expolicía Luis Alfonso Fuentes, esposo de la víctima, fue detenido en la mañana de ayer y será llevado hoy ante un juez de control de garantías para que se legalice su captura.



Jhon Sánchez Alape, hermano de la víctima, sostuvo que ella y el expolicía vivían hace 10 años y que antes de ser atacada tuvieron una discusión.(Le puede interesar: Ruta para atención a mujeres gestantes sin importar su nacionalidad)

Horas después del altercado, el hombre habría llegado a la casa y la atacó con un arma blanca ocasionándole varias heridas que le causaron la muerte a Rodríguez Alape que alcanzó a ser llevada a un centro asistencial de Ibagué.



La mujer, dijo el familiar de la víctima, pasó por cuatro centros asistenciales de Carmen de Apicalá, Girardot y Espinal antes de ser declarada muerta. En tres de los hospitales, afirmó Sánchez Alape, no fue atendida porque no contaban con las herramientas para enfrentar la gravedad de sus heridas.



De acuerdo con la versión entregada a las autoridades, el crimen se registró frente a los dos hijos menores de edad de la víctima, uno de los cuales habría resultado levemente herido al intentar detener el ataque.



El día de los hechos, Wendy alcanzó a llamar a su mamá para pedirle ayuda, pero por la distancia no llegó a tiempo, pues toda su familia vive en Ibagué.



JUSTICIA