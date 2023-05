En 28 páginas, los dos abogados de Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro, sentaron su postura frente a la indagación que se le sigue al diputado del Atlántico: recusaron al fiscal general, Francisco Barbosa Delgado, y a otros dos funcionarios.



El argumento de fondo está asentado en el ámbito político, pues para Juan Trujillo y David Teleki, defensores del diputado Petro, las recientes diferencias entre el mandatario de los colombianos y el ente acusador podrían afectar el proceso contra su cliente, por el presunto recibimiento de 600 millones de pesos de origen ilícito el año pasado, durante la campaña presidencial de su papá.



Por eso, Nicolás Petro recusó no solamente al fiscal general, sino también al fiscal Luis Fernando Merchán (especializado en lavado de activos) y al fiscal Mario Burgos (delegado ante el Tribunal de Bogotá), quienes conocen de la indagación previa por lavado de activos.



Francisco Barbosa, fiscal general de la Nación, y Gustavo Petro, presidente de Colombia. Foto: El Tiempo

Frente a eso, la defensa técnica expresó en el documento que como los últimos dos funcionarios están bajo la "órbita" del Fiscal General, también deben apartarse del proceso, el cual pidieron suspender mientras se resuelven las recusaciones.



La recusación a Barbosa tendrá que resolverla la Corte Suprema de Justicia, y desde ya expertos consultados por EL TIEMPO advierten si hay o no posibilidades de que prospere el recurso contra Barbosa, quien es el jefe de la Fiscalía.



Los abogados coinciden en que Barbosa no es el fiscal que lleva el caso, y por eso el penalista Diego Andrés Suárez le contó a este medio que, a su parecer, la recusación no está llamada a prosperar.

Esta situación bastante fuerte que se surtió en días pasados entre el Fiscal y el Presidente tenía que ver con una manifestación de Barbosa de orden constitucional y legal.

TWITTER

"Se me ocurren dos motivos fundamentales: esta situación bastante fuerte que se surtió en días pasados entre el Fiscal y el Presidente tenía que ver con una manifestación de Barbosa de orden constitucional y legal, no se trata de un problema personal, no es una situación en la que Francisco Barbosa tenga una enemistad o algún interés contra el Presidente de la República", explicó .



De hecho, Suárez advirtió que lo que hizo el jefe del ente acusador fue corregirle al Presidente la declaración que había hecho en la que decía que como era jefe de Estado, también era su jefe, "y esa situación no es así, y frente a esas varias explicaciones se han dado. Pero no se trata de un conflicto personal. El Fiscal hizo una manifestación que hubiera hecho cualquier persona, que la hicieron varios".



En efecto, desde la Rama Judicial salió un comunicado por parte del presidente de la Corte Suprema, Fernando Castillo Cadena, quien llamó a Gustavo Petro a la ponderación y a respetar la separación de poderes, pues ese tipo de pronunciamientos generan incertidumbre institucional, ya que se malinterpretó por parte del Presidente el artículo 115 de la Constitución Política de 1991.



El llamado fue aceptado por el mandatario, y se espera que este martes conversen del tema en un almuerzo programado entre los presidentes de las altas cortes y Petro.



De todos modos, los argumentos de si prosperará esta recusación no se quedan ahí. El abogado Camilo Burbano fue enfático en que usualmente los impedimentos y recusaciones son figuras que se usan para garantizar la imparcialidad de los funcionarios judiciales.

La recusación debería recaer únicamente sobre el o la fiscal que conoce del caso que se sigue contra el señor Nicolás Petro, y no sobre toda la institución, tal y como lo plantea la defensa.

TWITTER

"En principio, es posible recusar solamente al funcionario que decide sobre un asunto específico; en este caso, la recusación debería recaer únicamente sobre el o la fiscal que conoce del caso que se sigue contra el señor Nicolás Petro, y no sobre toda la institución, tal y como lo plantea la defensa. Es por eso que es factible negar la recusación argumentando que no existe una animadversión del funcionario que conoce el proceso con el señor Petro, y este además está protegido por el principio de autonomía e independencia judicial respecto del Fiscal General", concluyó Burbano.



En ese sentido, el penalista Suárez también indicó que "se entienda que el señor Nicolás Petro no puede ser procesado por ningún subalterno del fiscal Barbosa, pues eso equivale a decir que es inmune a una investigación penal, y eso no es así. La investigación contra Petro no la está adelantando Francisco Barbosa de manera personal, la está adelantando un fiscal delegado, que es absolutamente autónomo".



Es decir, cada uno de los grupos de policía judicial toma las diferentes decisiones, elabora una estrategia de investigación contra quienes tienen procesos penales y así mismo lleva ante un juez.



Sumado a eso, el abogado Suárez explicó que hasta lo que se sabe, los fiscales que tienen a cargo la indagación a Petro no se han pronunciado en este rifirrafe entre el Presidente y el jefe del ente acusador.



No obstante, Burbano trajo a colación que en la historia judicial del país sí se han visto casos puntuales en los que para garantizar la transparencia e imparcialidad en los procesos, se nombran fiscales ad hoc, ejemplo de ello fue el escándalo de Odebrecht, bajo la administración de Néstor Humberto Martínez al frente del ente acusador.



Con estas explicaciones queda el debate de si finalmente acogerán la petición de los abogados de Nicolás Petro, o si por el contrario se mantienen al frente los fiscales anteriomente mencionados. Este proceso en la Fiscalía, que va en indagación, cursa a la par del proceso disciplinario que le abrió la Procuraduría al diputado del Atlántico, en el cual ya declaró Days Vásquez, expareja de Petro que fue la que denunció que él habría recibido 600 millones de gente de la costa Caribe, y que el origen de esa suma en plena campaña electoral podría tener vínculos ilícitos.



