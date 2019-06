Expertos de ONU condenan asesinato de exFarc Dimar Torres

Expertos en derechos humanos de Naciones Unidas condenaron el asesinato del excombatiente de las Farc Dimar Torres registrado el 22 de abril en Norte de Santander.

En un comunicado la ONU instó al gobierno nacional "a que respete las garantías de seguridad ofrecidas en el marco del Proceso de Paz de 2016".



"Este atentado es un desafío para el Proceso de Paz, ya que no cumple con el Acuerdo Final que exige el respeto a la vida de todos los excombatientes quienes deponen las armas. Por lo tanto, es una violación de las garantías acordadas por Colombia", se lee en el comunicado fechado en Ginebra (Suiza).



Igualmente hicieron un llamado a las autoridades nacionales para que se garantice la protección de los ex combatientes reincorporados de las FARC como a sus familiares.



"Instamos a las autoridades colombianas a que investiguen esta supuesta ejecución extrajudicial y otros asesinatos similares de conformidad con las normas internacionales, que exigen independencia e imparcialidad", añade el documento.



Y advierte que ignorar las garantías prometidas a los excombatientes aumenta la posibilidad de que abandonen el Proceso de Paz y Reinserción como también la posibilidad de que se unan a grupos disidentes o que vuelvan a tomar las armas para protegerse a sí mismos.



Por esos hechos la Fiscalía ya le imputó cargos al cabo Daniel Eduardo Gómez, señalado de perpetrar el crimen y se anunció la imputación de cargos contra el coronel Jorge Pérez Amézquita, omandante del Batallón de Operaciones Terrestre No. 11 quien habría tenido conocimiento de los hechos.



