Exministro Arias habría cumplido al menos 4 de los 17 años de su pena

Tras llegar a Colombia en un vuelo chárter, extraditado desde Estados Unidos y escoltado por el cuerpo de alguaciles de ese país, el exministro de Agricultura Andrés Felipe Arias se encuentra en la Escuela de Caballería de Bogotá desde el medio día del viernes.



Aunque en las extradiciones Migración Colombia suele hacer registros fotográficos, del regreso de Arias no hay fotografías ni video. Solo se sabe que aterrizó a las 8 y 20 de la mañana en las pistas de Catam, y estuvo en la Dijín hasta que se libró su boleta de detención.

En total hermetismo fue trasladado a la Escuela de Caballería por integrantes de Interpol y con el apoyo de la Policía. En esas mismas instalaciones militares estuvo detenido desde julio del 2011 –cuando la entonces fiscal general Viviane Morales (hoy embajadora en Francia) pidió su detención preventiva– hasta marzo del 2013, cuando el Tribunal Superior de Bogotá lo dejó libre considerando que no había riesgo de que obstruyera la justicia ni de una fuga.

Pero no fue así. Un año después, justo antes de que la Corte Suprema de Justicia leyera la sentencia de 17 años y cuatro meses en su contra por su responsabilidad en el caso Agro Ingreso Seguro (AIS), el exministro de Agricultura salió del país hacia Estados Unidos. Allí estuvo los últimos años y acudió a todas las instancias judiciales posibles para evadir su extradición a territorio nacional.



El 28 de septiembre de 2017, un juez del Distrito Sur de Florida determinó que Arias podría ser extraditado. Se presentó, entonces, una petición de habeas corpus que el tribunal de distrito para el Distrito Sur de Florida denegó en octubre de 2018. Arias apeló esa decisión y el litigio culminó el lunes pasado, cuando el tribunal de apelaciones rechazó sus argumentos y el Gobierno de EE. UU. dio vía libre a su envío.



En Colombia estuvo detenido dos años y en Estados Unidos, otros dos, lo que significa que ha cumplido unos cuatro años de su sentencia. Arias podría pensar en pedir su libertad cuando cumpla las tres quintas partes de la condena, unos 10,4 años. Además, podría lograr con trabajo y estudio redimir su pena para anticipar su libertad.

Los cuestionamientos

El caso de corrupción de Agro Ingreso Seguro estalló en octubre de 2009, cuando la revista Cambio denunció irregularidades en este programa bandera del gobierno de Álvaro Uribe, el cual buscaba “promover la productividad y competitividad, y reducir la desigualdad en el campo”.



En febrero de ese año, Arias había renunciado al Ministerio y se perfilaba como un fuerte candidato presidencial para las elecciones de 2010.



Sin embargo, en julio de 2011, Arias, considerado una joven promesa política del país, ya había sido destituido por la Procuraduría e inhabilitado por 16 años, y había sido llevado a imputación de cargos por la Fiscalía por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación a favor de terceros.



La investigación en su contra, adelantada por la Fiscalía de la entonces fiscal general Viviane Morales, aseguraba que entre el 2007 y 2009 firmó a dedo tres convenios con el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (Iica), saltándose la licitación, para que operara el programa.



El expediente agrega, además, que el exfuncionario aprobó los términos de referencia de las convocatorias para los beneficiarios de los subsidios de riego y drenaje, en las que hacendados se presentaron para acceder al programa parcelando sus fincas para poder recibir más dinero y cumplir los requisitos. La entrega irregular de subsidios a millonarios empresarios, según la Fiscalía, fue de 26.496 millones de pesos.



En su sentencia, la Corte Suprema de Justicia asegura que Arias tuvo el control del programa y que su conducta “estuvo finalmente dirigida a cumplir un compromiso político con un sector del agro al cual benefició con la apropiación indebida de recursos del erario”.

Para la Corte, en su sentencia de más de 400 páginas, no hay duda que el verdadero propósito del entonces ministro era darles beneficios a empresarios para que apoyaran su campaña política como precandidato presidencial.

Recursos en Colombia

Desde su condena, hace cinco años, Arias ha presentado un rosario de peticiones a la Corte –tutelas, impugnaciones y demandas–para las cuales la respuesta siempre es la misma: no tiene más recursos, y su caso está cerrado porque aunque en el 2018 entró en vigencia una ley de doble instancia para aforados, esa norma no es retroactiva y no cobija casos anteriores como el suyo.



La Corte ha dicho que la única forma de impugnar su condena sería a través de una reforma legislativa que cree un superior jerárquico a esa corporación, para que revise sus fallos.



En cualquier caso, si el uribismo consiguiera la ley de doble instancia, esto no significa que necesariamente el exministro será absuelto, pues eso dependerá de lo que decida un juez y de que en esa revisión se encuentre que es inocente. Entre tanto eso sucede, el exministro seguirá detenido en la Escuela de Caballería, en donde fuentes del Inpec señalaron que se le adecuó una habitación para él solo.

Subalternos de exministro siguen en juicio

La investigación por las irregularidades en el programa Agro Ingreso Seguro (AIS) tienen aún capítulos abiertos en despachos judiciales.



Aunque casi todos los que siguen en juicio están libres por vencimiento de términos, sus casos siguen en los despachos de Paloquemao.



Aún están en juicio Juan David Ortega Arroyave, exsecretario general del Ministerio de Agricultura; Óscar Augusto Schroeder Muller, exasesor jurídico del Ministerio; Tulia Eugenia Méndez Reyes, exjefe de la Oficina Jurídica, y Rodolfo Campo Soto, exgerente del Incoder. Igualmente están siendo procesados Julián Alfredo Gómez, exdirector del programa Agro Ingreso Seguro; Daniel Montoya López, coordinador del programa; Jairo Cano Gallego, coordinador técnico, y Julio César Daza, de la oficina jurídica.

En diciembre del año pasado la justicia impuso la última condena a beneficiarios

de AIS.



Se trata de Alfonso, Juan Carlos y Alberto Dávila Abondano, Germán Zapata Hurtado, Luis Miguel Vergara Díazgranados, Jesús Antonio Carreño Granados y Manuel Guillermo Barrios del Ducca, quienes firmaron un preacuerdo y fueron condenados a penas máximas de 24 meses de prisión y devolvieron los dineros apropiados.

Lo que ha dicho la defensa

En el juicio en su contra en la Corte Suprema de Justicia, el exministro Andrés Felipe Arias aseguró que es inocente y que no participó en la etapa precontractual de los convenios ni intervino en los términos de referencia de las convocatorias de riego con los que se escogió a los beneficiarios. Arias dijo que nunca presionó al Iica para que se eligiera a ciertos empresarios para que recibieran los subsidios.



También afirmó que nunca se enteró de que estuvieran parcelando terrenos, y señaló que ninguno de los empresarios que fraccionó sus predios para recibir más recursos manifestó que esa idea haya venido del exministro.



La defensa también señaló que no es cierto que entregara los subsidios de AIS a ciertos sectores por un compromiso político, y aseguró que la financiación de su campaña a la presidencia fue investigada por el Consejo Nacional Electoral, organismo que no encontró irregularidades.



