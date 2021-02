Exministro Arias saldrá de nuevo en marzo a disfrutar permiso

El exministro de Agricultura Andrés Felipe Arias saldría a disfrutar de nuevo en marzo a un permiso avalado por la justicia del país.



Así se conoció durante la audiencia de juicio en la que el funcionario es testigo en uno de los casos que sigue ante la Justicia por las irregularidades en Agro Ingreso Seguro (AIS).



Desde su sitio de reclusión en una unidad militar en el norte de Bogotá, Arias participó como testigo en el juicio contra los exfuncionarios Juan David Ortega Arroyave, Óskar August Shoeder Muller y Tulia Eugenia Méndez Reyes.



Arias fue pedido como testigo de cargo de la defensa de Ortega Arroyave, exsecretario general del Ministerio de Agricultura.



Este es la segunda sesión de juicio en la que participa el exfuncionario y según manifestó el abogado Iván Cancino, al menos estaría en otras cinco sesiones declarando.



Al término de la jornada de hoy, el juez decidió no citar para mañana en consideración de que es día de visita en el sitio en el que el exministro está privado de su libertad. Y tampoco programó para los primeros días de marzo en atención a que Arias saldría a disfrutar del permiso de 72 horas.



El exfuncionario ya había salido a disfrutar el permiso legal, en diciembre y no lo pudo hacer en enero por las restricciones en el Inpec para ese tipo de salidas, situación que afectó a las personas detenidas que aspiraban salir.



Durante la audiencia el exministro hizo un extenso relato sobre el proceso para la creación del programa Agro Ingreso Seguro, en el que aseguró no hubo irregularidades. Manifestó que sus subalternos no incurrieron en delitos.El exministro, condenado a 17 años de cárcel, ha insistido en su inocencia y está a la espera de la revisión de su condena en la Corte Suprema de Justicia.

