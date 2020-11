Exministro Arias defiende programa AIS y habla del expresidente Santos

El exministro de agricultura Andrés Felipe Arias, condenado a 17 años de cárcel, reapareció en un juicio contra varios de sus subalternos por irregularidades en el programa Agro Ingreso Seguro (AIS).

Desde su sitio de reclusión en una unidad militar en el norte de Bogotá, Arias participó como testigo en el juicio contra los exfuncionarios Juan David Ortega Arroyave, Óskar August Shoeder Muller y Tulia Eugenia Méndez Reyes.Arias fue pedido como testigo de cargo de la defensa de Ortega Arroyave, exsecretario general del Ministerio de Agricultura.

En contexto: Juez concede permiso de trabajo a Andrés Felipe Arias.

El exfuncionario inició su participación respondiendo preguntas sobre sus estudios y hoja de vida. Señaló que se desempeñó como asistente del gerente técnico del hoy ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla y, a finales de 1998, se fue a estudiar a Estados Unidos. En 2001 hizo pasantías en el Fondo Monetario Internacional (FMI).



Dijo que conoció al expresidente Álvaro Uribe en 2000 y en 2002 lo llamó Carrasquilla para hablarle de un nombramiento en el Ministerio de Hacienda en donde "nos tocó enfrentar una crisis macroeconómica brutal" y un problema de flujo de caja "que el exministro de Hacienda Juan Manuel Santos le había dejado a Colombia, nos íbamos a quebrar".



Indicó que es la primera vez que habla de ese tema en ese tipo de escenarios.



Añadió que tuvieron que tomar una serie de medidas para evitar una crisis mayor y garantizar el pago a los funcionarios del Estado.



Arias insistió que fue grande el esfuerzo para enfrentar "lo que dejaba la administración saliente del Ministerio de Hacienda".



En su relato mencionó que llegó luego al Ministerio de Agricultura y trabajó en la negociación del Tratado de Libre Comercio (TLC) con los Estados Unidos. Primero como viceministro y luego en 2005 como Ministro de esa cartera.



Ante el juez 43 penal de conocimiento, Arias dijo que actualmente está en espera de que la Corte Suprema de Justicia revise la sentencia en su contra y se declaró sorprendido porque la Contraloría General, que dijo, nunca habló en el juicio penal, pidió que se mantenga el fallo en su contra



"Eso es una paradoja que no he podido entender, porque a mí en la Contraloría me absolvieron por el tema de riego. Eso es una contradicción", dijo Arias tras insistir que en un escueto documento ahora pide a la Corte que mantenga la sentencia en su contra.



Igualmente señaló que la Fiscalía aunque pide que se mantenga el fallo reconoce que hubo fallas en el proceso y reconoce los avances en el tema de riego de los cultivos que se había establecido en el programa Agro Ingreso Seguro.



Añadió que el Ministerio de Agricultura también envió un concepto en el que señala que los convenios de riego si corresponden a ciencia y tecnología y podían ser entregados sin licitación.



"Me impactó mucho porque reconoce que el riego si es ciencia y tecnología y dice que esos convenios por los que yo fui procesado si eran de cooperación científica y tecnológica. La víctima, el Ministerio de Agricultura, dice que no hubo delito", añadió Arias durante la diligencia.



La defensa de Ortega pidió que ese documento del Ministerio de Agricultura de hace un mes sea aceptado como prueba sobreviniente y que pueda ser usado como parte de la defensa de los funcionarios investigados. A esa petición se sumaron los abogados de los otros procesados.

Lea otras noticias de Justicia

@JusticiaET

justicia@eltiempo.com