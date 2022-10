El 10 de octubre pasado, la Unidad Administrativa Especial de la Justicia Penal Militar y Policial declaró insubsistente a la juez 186 penal militar, en el marco de “la política de tolerancia cero con la corrupción por acciones y omisiones contrarias a los principios de la función pública, particularmente los de transparencia, moralidad, eficacia y eficiencia”.



(Lea: Tras diez años del descalabro de Interbolsa, ¿hubo justicia?)



EL TIEMPO investigó y confirmó que se trata de Francia Helena Castaño Barragán, quien en la actualidad es investigada por supuestamente desplegar una estrategia que le habría permitido beneficios económicos a través de la asignación ficticia de casos de interés nacional.



(Lea: ‘Iván Márquez’, la piedra en el zapato que se esconde en Venezuela)

De acuerdo con fuentes oficiales, a Castaño le venían siguiendo el rastro desde hace cerca de un año y medio los mismos integrantes de la Justicia Penal Militar y Policial, en cabeza de quien era su director en ese momento, Fabio Espitia, quien prendió las primeras alarmas con respecto a las posibles irregularidades de la juez.



Cercanos a la investigación indicaron que la exjuez tuvo por años su oficina en una casa de inteligencia de la Policía, que era contigua a la estación de Teusaquillo, en Bogotá.



“La juez tenía acceso a información sensible; ella escuchaba de los operativos que iban a realizar los de inteligencia y supo sacar provecho de la situación”, aseguró una de las fuentes, quien añadió que la funcionaria “se ofrecía a llevar casos” importantes.



(Lea: ‘A las disidencias no se les debe reconocer carácter político’: Fiscal General)



Castaño Barragán, de acuerdo con las fuentes, era considerada una persona de confianza por ser hija de un coronel en retiro de la Policía. “Era querida y muy respetada, lo que le abrió la puerta con varios generales (hoy en retiro) de la Policía Metropolitana de Bogotá y de la Dirección de Inteligencia que confiaron en ella”, dijeron.

Investigadores señalaron que no hay evidencias de que la exfuncionaria vendiera la información de los procesos, sino que lograba que le entregaran recursos para realizar diligencias que no cumplía FACEBOOK

TWITTER

La abogada, afirman personas que conocen el proceso, les habría dicho a los oficiales que ella podía llevar los casos que adelantaban porque la Justicia Penal Militar y Policial tiene jurisdicción nacional.



“Se habría aprovechado del desconocimiento de la ley de los generales, que no tuvieron en cuenta que, aunque esa justicia tiene jurisdicción nacional, se cuenta con una regulación de sedes y nomenclaturas que le da una competencia territorial. En el caso de Castaño, jurisdicción solo en Bogotá y Cundinamarca”, señaló uno de los investigadores.



(Lea: ‘No estoy de acuerdo, por el bien de las finanzas públicas’: Contralor General)



¿Qué ganaba la juez? Según las fuentes, les pedía a los oficiales dinero y viáticos, muchos provenientes de los llamados gastos reservados, para desplazarse a determinados lugares y desarrollar las inspecciones judiciales sobre el terreno o reconstruir los hechos; cosas que, de acuerdo con la investigación, jamás hizo.



Además, les pedía la asignación de carros y un conductor para poder movilizarse y agilizar las actuaciones judiciales.



Investigadores señalaron que no hay evidencias de que la exfuncionaria vendiera la información de los procesos, sino que lograba que le entregaran recursos y beneficios para realizar diligencias que no cumplía.



(Lea: Maximiliano Tabares: Medicina Legal recopiló ADN para corroborar su identidad)

Los expedientes

Facebook Twitter Linkedin

Expedientes de exjueza penal militar Francy Castaño Foto: Archivo particular

Los casos que enredan a la exfuncionaria y por los que hoy la investigan son cuatro, aunque podría haber más. En los procesos que se están investigando figuran los casos con sumario número 304, sumario 309, investigación preliminar 1358 y la investigación preliminar 1387.



Llama la atención el sumario 304, que es la investigación que la Justicia Penal y Militar y Policial debía adelantar por la muerte de Carlos Andrés Ricaurte Rodríguez y Gerson Moisés Morales Torres en medio de una operación adelantada por comandos especiales de la Policía el 11 de enero de 2020, en zona rural de Alcalá, Valle del Cauca.



Los hombres fueron presentados en su momento por las autoridades como los presuntos sicarios que había mandado el desertor ‘Iván Márquez’ para asesinar a Rodrigo Londoño Echeverry (Timochenko), exjefe de las Farc y presidente del partido político Comunes.



(Lea: Declaran como crimen de lesa humanidad el asesinato de Gustavo de Silvestri)



Ese caso se investiga porque, pese a que no era jurisdicción de la juez 186, ella lo adelantó.



“Esta es la hora que no se sabe si se entregaron los cuerpos a los familiares o en qué va la investigación contra los funcionarios involucrados”, aseguró una de las fuentes, quien reiteró que, de acuerdo con lo evidenciado, nunca entregó el proceso al juez competente.

Tras su destitución, Castaño intentó con una tutela que la regresaran al cargo. Pedía en el recurso la protección de sus derechos fundamentales al trabajo, conexidad con las prestaciones sociales, derecho a la salud, a la vida, al mínimo vital, a la estabilidad reforzada, a la defensa y al acceso a la función pública.



(Lea: En los primeros nueve meses de 2022 asesinaron a 36 personas cada día)



El 26 de octubre el juzgado séptimo de familia le negó la tutela, EL TIEMPO se abstiene de divulgar los considerandos por tratarse de temas médicos de la exfuncionaria.



A la fecha, en las investigaciones no se han tomado medidas de fondo en su contra, por lo que la exfuncionaria se defiende en libertad de los graves señalamientos en su contra.

justicia@eltiempo.com

@JusticiaET

Lea más noticias de Justicia