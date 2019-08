Exfiscal pide renuncia de magistrados que dejaron libre a Santrich

En la tarde de este jueves el exfiscal general Néstor Humberto Martínez aseguró que los tres magistrados de la Jurisdicción especial para la Paz, JEP, que tomaron en su momento la decisión de concederle la garantía de no extradición a Jesús Santrich, en mayo pasado, deberían renunciar y permitirle al país que se reforme esa justicia.



Martínez dijo que el video difundido en el día de hoy donde Iván Márquez anuncia que volverán a las armas "es una muestra de su incumplimiento al proceso de paz".

"Yo creo que Colombia ya conoce quienes eran los verdaderos enemigos de la paz. Es lamentable, porque demuestra que las decisiones que se tomaron en la JEP fueron desafortunadas, si lo que querían era humillar a la Fiscalía, humillaron a Colombia", puntualizó Martinez quien resaltó que hoy Jesús Santrich "quedó en libertad por sus decisiones (de la JEP), y hoy esta con un uniforme militar y empuñando un arma contra el Estado colombiano".



Reitero que los tres magistrados que concedieron la no extradición de Santrich "deben tener dignidad, y dar un paso para reintegrar esa sala para que vuelva a existir confianza en esa justicia, y por eso deben renunciar".



El exfiscal se refiere a los magistrados de la sección de Revisión: Ana Caterina Heyck, Claudia López Díaz y Adolfo Murillo Granados.



Martínez aseguró que ahora es "lánguido y tardío pedir que los expulsen" de la JEP, refiriéndose a Iván Márquez, alias el Paisa y Santrich, al señalar que ahora lo que se debe hacer es emitir las órdenes de captura y a Santrich, por ser aforado, el proceso de solicitud de captura le corresponde a la Corte Suprema de Justicia.



"Ellos (los magistrados de la JEP) no vieron lo que 45 millones de colombianos vimos, que los actos que se le sindicaban a Santrich (negociar el envío de 10 toneladas a Estados Unidos) eran después de la firma del proceso de paz", puntualizó.

Es lamentable, porque demuestra que las decisiones que se tomaron en la JEP fueron desafortunadas, si lo que querían era humillar a la Fiscalía, humillaron a Colombia FACEBOOK

TWITTER

Urge su clasificación para ser combatidos

Martínez Neira también llamó a una reunión urgente del Consejo de seguridad, puesto que, dijo, al anunciar Iván Márquez, Santrich, Romaña que es un nuevo grupo al margen de la ley, aún no está clasificado lo que, dijo el exfiscal, no permite que las Fuerzas Armadas lo ataquen con todo el peso de la ley.



"Es muy importante que el Consejo de Seguridad Nacional se reúna de inmediato porque al surgir un nuevo grupo armado organizado, que no ha sido calificado como tal por ese consejo, es imposible que se le apliquen las normas especiales de la fuerza letal del Estado al amparo de las reglas del DIH", afirmó el exfiscal.



Finalmente señaló que él como Fiscal General le avisó a Carlos Antonio Lozada que su circulo de seguridad estaba siendo infiltrado por gente de su confianza, "gente que hoy declaró que volvía a las armas".

​

JUSTICIA

En Twitter: @JusticiaET