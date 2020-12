Tutela a director de Policía por no trasladar a exfiscal Moreno a Cespo

Los abogados del exfiscal Luis Gustavo Moreno Rivera, instauraron una acción de tutela contra el director de la Policía Nacional, el general Óscar Atehortúa Duque, y el director del Inpec, el general Norberto Mujica Jaime.



En la tutela, los abogados piden que se amparen los derechos de Moreno a la vida, la integridad personal, de acceso a la administración de justicia y al debido proceso.

Moreno, quien llegó en calidad de deportado de Estados Unidos, el 4 de diciembre, fue privado de la libertad para que cumpla una condena 58 meses y 15 días de prisión que le impuso la Corte Suprema de Justicia.



Los abogados aseguran que los generales Atehortúa y Mujica, por "vías de hecho" no han cumplido con el traslado de Moreno al Centro de Estudios Superiores, Cespo, de la Policía Nacional.



Dicho traslado fue ordenado por el Juzgado Tercero de Ejecución de Penas, tomando como base la seguridad de Moreno, quien cooperará en el sonado caso de corrupción denominado 'el Cartel de la Toga'.



"Mediante Oficio S-2020 024863 DIPON-SEGEN 1.10, de fecha 09 de diciembre de 2020, suscrito por el General Óscar Atehortúa Duque, da respuesta al requerimiento hecho por el Gral Mujica Jaime, mencionado en el numeral anterior, allí indica “que la Escuela de Posgrados de la Policía Nacional ‘Miguel Antonio Lleras Pizarro’,

antes CESPO, cumple una misión especial en la capacitación, entrenamiento y formación del personal uniformado y no uniformado de la institución en diferentes ámbitos del saber.” Que la directora de la escuela indicó que no cuenta con la disponibilidad para recluir al señor Luis Gustavo Moreno Rivera, que la institución educativa se halla ocupada en un 100% de su capacidad instalada, en tal

sentido la petición no puede ser atendida favorablemente por la imposibilidad planteada", se lee en la tutela.

En la tutela, los abogados señalan que "es un hecho público, que el conocido Cespo es un lugar donde han estado recluidos privados de la libertad, pluralidad de personajes

de la alta dirigencia estatal, es más, aún se encuentran allí personas privadas de la libertad", y mencionan entre otros al general Mauricio Santoyo, María del Pilar Hurtado, ex directora del DAS y Dilián Francisco Toro.



En la tutela, los abogados señalan que este hecho, el que Moreno no haya sido trasladado a Cespo, "presenta la vulneración al derecho de acceso a la

administración de Justicia y al debido proceso, y se encuentra la amenaza latente de vulneración del derecho a la vida y a la integridad física del accionante".



Reiteran, que la solicitud de traslado de Moreno a Cespo fue avalada por la misma Fiscalía sobre la base de la seguridad.



