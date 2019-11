Exdirector de la Distrital intentó engañar a la justicia: Fiscalía

La Fiscalía cuestionó que, mientras buscaba acercamientos con los investigadores y ofrecía colaboración con la justicia, Wilman Muñoz Prieto, el capturado exdirector del Instituto de Extensión de la Universidad Distrital (Idexud), en realidad se encontraba vendiendo propiedades e intentaba ocultar información y desviar el proceso por corrupción.



Este lunes, en la audiencia en la que pidió que el exfuncionario fuera asegurado en centro carcelario, y que continúa este martes a las 8 a. m., la Fiscalía sostuvo que la exsecretaria de Muñoz Prieto les dijo a los investigadores que un día antes de irse del cargó, él se llevó varias carpetas.

El delegado de la Fiscalía señaló que Muñoz Prieto empezó a entregar información falsa que buscaría desviar la investigación y evitar que se llegara a otras personas vinculadas a las irregularidades en el manejo de los dineros de la Distrital. “Estaba buscando dilatar la investigación para realizar otras actividades”, dijo el fiscal al señalar que se descartó la posibilidad de ese beneficio judicial. Muñoz aceptó dos de los tres cargos imputados y se irá a juicio por el delito de concierto para delinquir, del cual se declaró inocente.

Más de 300 cheques girados

Durante la audiencia de imputación de cargos contra Muñoz Prieto y la extesorera Patricia Gamboa, que no aceptó cargos, la Fiscalía dio a conocer las modalidades usadas para desviar la plata de la universidad.



El ente acusador señaló que en el Idexud se estableció una empresa criminal que “creó un sistema fraudulento” y desvió recursos por más de 12.000 millones de pesos. Esto lo habría logrado gracias a que, a la llegada de Muñoz al centro educativo, en julio del 2012, quedó en su poder el manejo del gasto. En ese momento ya estaba en el instituto la capturada extesorera. Las irregularidades habrían comenzado cuando Boris Rafael Bustamante, rector encargado entre octubre y noviembre de 2012, abrió la cuenta bancaria objeto de las maniobras ilegales.



La Fiscalía cuestionó que no existe un acto administrativo que justifique la apertura de esa cuenta y que Bustamante la abrió el 6 de noviembre de 2012, cuatro días después de terminar su encargo como rector. Además, se estableció que la única firma autorizada para el manejo de la cuenta sería la de Wilman Muñoz.



La Fiscalía señaló que el capturado firmó 366 autorizaciones de orden de giro por 7.866 millones de pesos, 15 certificados de disponibilidad y 18 certificados de registro presupuestal.

“Ustedes sabían que esas órdenes y esos registros no se podían realizar y, con pleno conocimiento de su actuación, manipularon y maniobraron de manera descarada un manejo contable y financiero con el único ánimo de robustecer esa cuenta corriente para lograr la apropiación ilícita de esos recursos”, dijo el fiscal del caso.



E indicó que la plata proveniente del instituto tenía que ir a otra cuenta de la universidad para su presupuesto general, pero una parte importante se giró a la cuenta que era manejada por los capturados.



El ente acusador afirmó que el propio exfuncionario giró 369 cheques a su nombre por 11.624 millones de pesos entre enero de 2015 y enero de 2019. Solo en 2016, dijo la Fiscalía, se giró a él mismo 3.506 millones de pesos. Y en enero de 2019, antes de salir de la oficina, giró a su favor cinco cheques por 223 millones de pesos.



La Fiscalía señaló que en la universidad no hay un solo soporte que justifique en qué se gastaron 11.624 millones de pesos del presupuesto del centro educativo.



Y añadió que no solo se giró plata a sí mismo, sino también a nombre de terceros. Serían cheques de gerencia por 866 millones de pesos, con los que se compraron, entre otros artículos, tres carros de alta gama. Uno de estos vehículos costó 210 millones de pesos y, aunque fue pagado con plata de la universidad, terminó en manos del hijo de Muñoz, que luego lo vendió por 90 millones.



Sumado a esto, dijo la Fiscalía, se usó una tarjeta de crédito manejada por el capturado y que era pagada por la universidad. En ella solo se encontraron gastos personales no relacionados con las actividades del centro docente. En 2018 se hicieron 111 compras por 74 millones de pesos; en 2017, 66 transacciones por 28 millones de pesos, y en 2015 fueron 56 transacciones por 32 millones.



Todas ellas, en almacenes de ropa, hoteles y demás gastos “que no tenían nada que ver con la oficina”, que sumaron en total 188 millones de pesos.

