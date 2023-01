La polémica sobre el proyecto de ley que llegará al Congreso en marzo próximo y que busca extender los beneficios de excarcelación y permisos de salida para miles de presos se volvió a prender por estos días con las críticas de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, hacia políticas del Gobierno Nacional que resumió así: “Impunidad, impunidad e impunidad”.

Según López, que ha tenido en la rampante inseguridad en la capital uno de los mayores desafíos para su alcaldía, el ministro de Justicia, Néstor Osuna, “está preocupado por los presos, no por los ciudadanos”. Y cuestionó: “Tanto que nos cuesta llevarlos a la cárcel para que ahora los vayan a soltar”.



La preocupación de la alcaldesa es válida y recoge el pensamiento de miles de colombianos que a diario sufren los rigores de los atracos y otras modalidades criminales en las que, además, la violencia injustificada, incluso la homicida, va en aumento.



Las cifras del Ministerio de Defensa revelan que en 2022 hubo 71.121 hurtos y atracos más que en 2022: fueron 427.832 casos, sin contar los miles que nunca llegan a conocimiento de las autoridades, porque los ciudadanos tienen tal nivel de descreimiento que consideran que no vale la pena tomarse la molestia de hacer las vueltas legales.



Según esa misma estadística, el homicidio tuvo una leve reducción en 2022 (13.896 casos frente a 14.160 en 2021). Y creció el robo de vehículos, especialmente de motos (46.899 el año pasado; 44.674 en 2021), además del número de secuestros extorsivos, que pasó de 61 a 80 casos.



Con esas cuentas, se echa sin duda de menos una estrategia concreta del Gobierno Nacional para apoyar la lucha contra la delincuencia en las ciudades. Hasta ahora, ni el ministro de Defensa, Iván Velásquez, ni el director general de la Policía han enviado un mensaje claro de que la crítica situación de seguridad que se vive en calles y carreteras ocupa un lugar prioritario en su agenda.



Y es en ese contexto en el que el ministro de Justicia, haciendo, sí, su tarea de buscar salidas (aunque parezcan desesperadas) a la gravísima crisis carcelaria, echa a andar su propuesta de excarcelación.



Con la aplanadora del Congreso aún plenamente funcional, no parece probable que el Gobierno vaya a tener mayores problemas para sacar adelante la iniciativa. Incluso a costa de que muchos ciudadanos aumenten su percepción de que el mensaje, en este y otros frentes relacionados con el delito, es que el Estado casi los ha dejado a su suerte.



Dicho esto, no hay la menor duda de que se requieren nuevas miradas al problema de hacinamiento e imperio del delito en las cárceles. Sin recursos –y probablemente sin voluntad política– para dar pasos necesarios (construir más cárceles y coger por los cuernos el toro de la corrupción en el Inpec), el Gobierno plantea salidas que funcionan en otros países y que sin duda servirían para humanizar lo que pasa en las cárceles.



Ojalá sí los complementos necesarios a esas propuestas estén listos antes de que se abran las puertas de las cárceles para esos internos que aplicarían a los beneficios. ¿Qué tanto se ha avanzado en los contactos (y en el ofrecimiento de eventuales incentivos) con las empresas que recibirían a esos miles que tendrían permiso para trabajar de día y volver a dormir a prisión? Este es un frente en el que no valen improvisaciones. Y tampoco en el de siempre: si hoy ni Policía ni Inpec son capaces de vigilar a los más de 70.000 internos en prisión domiciliaria, ¿qué se está implementando para cuando ese número se duplique o más?



JHON TORRES

Editor de EL TIEMPO

En Twitter: @JhonTorresET