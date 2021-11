El caso por el que EE. UU. pide en extradición a reconocido contratista

El ingeniero Ómar Euladio Mogollón Briñez es un reconocido contratista que ha participado en negocios con varias empresas para realizar obras viales en el país e incluso trabajó en una de las empresas del cuestionado grupo de los primos Nule, protagonistas del ‘carrusel’ de la contratación.



Mogollón, exasesor del grupo Nule, sostuvo en su momento reuniones con Lucy Luna, esposa del exsenador Iván Moreno, para la entrega de dos estaciones de servicio en la vía Bogotá-Girardot. Por esos hechos, ella fue condenada hace un par de semanas a ocho años de cárcel por concusión. En 2011, el ingeniero fue testigo en uno de los procesos contra otros involucrados en ese escándalo de corrupción en Bogotá.

Mogollón, gerente de la empresa Ome Ingeniería S. A. S., reapareció el 18 de febrero de 2019 al ser capturado en un centro comercial de Bogotá cuando bajaba junto a otras dos personas las escaleras eléctricas del lugar llevando en su mano un maletín azul. Dos policías de vigilancia consideraron que se comportaban de manera sospechosa y los requirieron. Mogollón fue detenido y las otras dos personas se escabulleron.



Tras ser llevado a una oficina se descubrió que llevaba en la maleta 41 fajos de billetes que sumaron 305 millones de pesos. Y 1’200.000 pesos en los bolsillos.



Aunque según la investigación de la Fiscalía en principio dijo que acababa de sacar el dinero del banco, no tenía ningún documento para demostrarlo y fue judicializado por lavado de activos. Luego fue detenido uno de sus acompañantes, identificado como Iván Rojas Acosta, quien fue liberado pues no era quien llevaba el dinero.



Un fiscal le imputó cargos a Mogollón por lavado de activos y señaló que no supo explicar el origen del dinero y que eso aumentaba la sospecha de que se tratara de recursos provenientes de actividades ilegales. Durante la audiencia, su abogado, el exconcejal de Bogotá Fabio Macea, insistió en que su cliente era una persona honorable que no estaba vinculada a delitos.

Sostuvo que su cliente tenía cómo justificar sus ingresos gracias a obras de ingeniería, como puentes y construcción de parques en municipios como Belén de Umbría (Risaralda) y Buga en el Valle. Luego dijo que la plata que llevaba en el momento de su captura era para abonar a una deuda de mil millones que supuestamente adquirió en 2017 con una persona identificada como Walter Ramírez, a quien calificó como un prestamista e importador que tenía sus negocios en el sector de San Andresito en Bogotá. A pesar de todas esas explicaciones iniciales, el contratista terminó firmando un preacuerdo con la Fiscalía y en agosto fue condenado a cinco años de cárcel.

El proceso en EE. UU.

Hace un mes, esa condena fue enviada por la nueva abogada del contratista a la Corte Suprema, en donde se adelanta el trámite para su extradición a Estados Unidos, donde tiene un proceso por conspiración para operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia y lavado de dinero internacional, por los que podría pagar 20 años de cárcel.



El contratista, que hizo parte de un pleito con Invías por el reconocimiento de daños ocasionados por una obra, es uno de los seis colombianos señalados de hacer parte de una red de ofrecía servicios para lavar dinero.



En el expediente de las autoridades de Estados Unidos se señala a Mogollón, a otros cinco colombianos y al ciudadano indio Amit Agarwal de incurrir en “delitos relacionados con varios esquemas internacionales de lavado de dinero y la operación de negocios de transmisión de dinero sin licencia”. En el expediente también aparece Iván Rojas Acosta, el hombre que fue capturado con Briñez en Bogotá cuando transportaba la maleta con dinero y que luego fue liberado.



Según la investigación, entre junio de 2018 y hasta el año siguiente, los procesados “participaron en esquemas para lavar fondos” de personas que tenían capitales en efectivo en Estados Unidos y necesitaban transferirlos a países como Colombia.



El contratista de obra y los demás capturados habrían actuado como corredores en un esquema que incluía la recolección de dólares en Estados Unidos y su entrega en pesos en Colombia a cambio de una comisión por cada monto movido. En las operaciones habrían usado una empresa de Amit Agarwal y sus cuentas para, mediante negocios de comercio de productos electrónicos, hacer las transacciones.



Así luego de recibir una notificación de Mogollón Briñez u otro de los corredores de que tenían un cliente para mover dinero, se organizaba una exportación de un valor aproximadamente equivalente de productos electrónicos de consumo a proveedores ubicados en Colombia quienes entregaban el dinero en efectivo a los corredores y ellos a los clientes “de esta forma, los fondos recaudados en Estados Unidos se remitían a Colombia, sin requerir que fueran reportados, declarados o pasados de contrabando a través de fronteras internacionales”.



“Una vez que Mogollón y la CS (agente federal encubierto) coordinaron la transferencia de presuntas ganancias procedentes de la venta de drogas al negocio de productos electrónicos del cómplice (…) en los Estados Unidos, el cómplice exportó equipo electrónico de los Estados Unidos a vendedores de productos electrónicos en Colombia. La CS recibió pesos colombianos de parte de los vendedores de productos electrónicos en Colombia a cambio del envió a Colombia de productos electrónicos del cómplice en los Estados Unidos”, dice el indicment.



La Corte Suprema de Justicia ya avaló la extradición del empresario del Eje Cafetero Luis Felipe González y está en trámite la solicitud contra los demás capturados.

