En fotos: Los condenados que cumplen penas por aberrantes casos

Carlos Ortega

Javier Velasco Valenzuela, quien actualmente se encuentra en la cárcel de máxima seguridad ‘La Tramacúa’, fue condenado a 48 años de cárcel por el crimen de Rosa Elvira Cely, la mujer que fue violada y agredida en el Parque Nacional en Bogotá por el sujeto. Velasco aceptó su responsabilidad en los delitos de homicidio agravado, acceso carnal violento agravado y tortura, lo cual le permitió obtener una rebaja en la pena.



En una de las audiencias en su contra, Velasco Valenzuela pidió perdón y protección mientras estuviera en la cárcel: "me acojo a la voluntad de mi abogado, pero le pido señora jueza que se garantice mi seguridad y mi vida, porque he sido amenazado en la cárcel. Quiero pedirle perdón a la sociedad y a los familiares de las víctimas. Le pido a Dios y a todos que me perdonen".