El ministro de Justicia, Néstor Osuna, en diálogo con EL TIEMPO explica cómo la figura de voceros de paz que está utilizando el Gobierno de Gustavo Petro, la ha usado diferentes presidentes en los últimos 20 años y afirma que la Procuraduría nunca había intervenido en un proceso de estos en ese periodo de tiempo.



Tanto la Procuraduría como varios abogados coinciden en que esas libertades deberían ordenarse en una audiencia a la que asistan todas las partes, ¿el gobierno se mantiene en que el procedimiento sí es el que hizo la juez coordinadora de Paloquemao, que no fue en audiencia?



El gobierno ha actuado como todos los gobiernos desde que la figura existe, es la figura tal como la usó el Presidente Uribe, Santos y Petro en casos anteriores, y consiste en que una vez que se ha expedido la resolución que nombra al vocero de paz, el comisionado de paz la remite al coordinador del centro de servicios judiciales, que es un juez. Siempre ha operado así, es una cosa muy rápida, sin mayor trámite que ese juez del centro de servicios judiciales, y en lo demás el proceso judicial sigue.

Es decir, la figura no es nueva, ¿pero el procedimiento también es igual a lo de antes?



Esto no nos lo estamos inventando ahora, no es algo de este gobierno, viene desde la Ley 418 del 97 con sus modificaciones, que son más de ocho.



Pero además la circular 1 del 19 de enero de 2005 del Consejo Superior de la Judicatura dice textualmente que los imputados que por disposición del juez de control de garantías quedan privados de la libertad quedan a disposición del juez coordinador del centro de servicios judiciales.



Por eso, dado que se trata de sindicados, una vez que el juez de control de garantías ha aprobado una medida de aseguramiento, el caso, para efectos de la libertad, queda en manos del juez coordinador del centro de servicios judiciales. El juez coordinador del centro de servicios judiciales siempre ha operado del mismo modo, decreta las libertades.



En los 20 años anteriores, la Procuraduría nunca había intervenido en un proceso de estos, es cierto que tiene la atribución constitucional de intervenir en cualquier proceso judicial, si lo quiere hacer a partir de ahora en estos casos lo puede hacer, pero en las ocasiones en las que la Procuraduría ha fijado cómo es que interviene en los distintos trámites judiciales, nunca ha considerado participar en esos trámites ante los jueces coordinadores de los centros de servicios judiciales.



Si uno mira la normativa interna de la Procuraduría en cómo intervienen ellos en los procesos judiciales, nunca ellos han considerado que sea del caso intervenir en este tipo de procedimientos, ni en una directiva que tienen de 2011, 2015, otra del 2020 en las que se aplicó la Ley 418, nunca la Procuraduría consideró ni que el procedimiento tuviera ningún vicio de irregularidad ni que tuviera interés en intervenir, entonces esto es una postura nueva de la Procuraduría, el gobierno no lo cuestiona, está en todo derecho de plantear sus dudas, recursos, denuncias, pero el gobierno no ha hecho más que seguir el mismo procedimiento de siempre, y los jueces coordinadores de centros de servicios judiciales también han hecho lo mismo de siempre.

También ha habido críticas porque en estas libertades no participaron las demás partes que estarían en una audiencia, como las víctimas por ejemplo, ¿qué responde?



Hay que aclarar que esto no es una parte del proceso penal, creo que en eso hay una cierta confusión, esto es en virtud de la ley de orden público que hay una atribución presidencial de nombrar voceros de paz. Los Presidentes lo han usado, lo han usado con personas que estaban condenadas y tenían delitos atroces detrás de ellas, y ahora en virtud de la reforma a la ley, el Presidente lo ha usado para designar como voceros a personas que ni están condenadas ni tienen grandes sindicaciones, y entonces ahora se hace gran ruido de una figura que se ha usado en casos mucho más graves sin que hubiera dado especial controversia.



Se ha seguido el procedimiento regular, el mismo de siempre, y los procesos judiciales siguen, si en esos procesos hay víctimas, ahí están en los procesos. Entre las cosas que la Comisión Intersectorial miró sobre los siete primeros voceros es que en ninguno de esos procesos judiciales había víctimas acreditadas, por lo menos hasta el día en que los designaron voceros de paz; aún si las hubiera, ellas siguen en los procesos judiciales en los que están vinculadas estas personas.



Esto de los voceros es una figura distinta, que se les nombra voceros con unas tareas específicas que implica que salgan de la cárcel, eso facilita mucho la reconciliación.

¿Si la denuncia radicada contra la juez por prevaricato prospera, significa que esos dos jóvenes que salieron libres tendrían que volver a prisión?



De esas hipótesis tan remotas prefiero no hablar ni quiero entrar en ninguna controversia con la Procuraduría, esto no es un ring de boxeo entre el gobierno y la Procuraduría, todos estamos por la paz de Colombia.

Con la Procuraduría que ahora dice que quiere participar, ¿han pensado desde la Comisión invitarla a que esté en esa deliberación de los jueces?



El gobierno no interviene en los procesos judiciales, el Presidente expide unas resoluciones de voceros de paz y hasta ahí llega, lo que pasa después es cumplimiento de un decreto presidencial u orden judicial, pero el gobierno no interviene en ningún proceso judicial.

El decreto 2422 de 2022 creó la Comisión Intersectorial pero no habla de quién tiene las facultades para las boletas de libertad; la Ley 2272 de 2022 tampoco lo deja claro, pues solo dice que “las autoridades judiciales correspondientes suspenderán las órdenes de captura”, ¿quiénes son esas autoridades judiciales competentes?



Si se tratara de personas condenadas, el juez de ejecución de penas. Si se trata de personas sindicadas privadas de la libertad, el juez del centro de servicios judiciales del respectivo lugar.

La Procuraduría critica que la ley habla de ‘órdenes de captura’, no de medidas de aseguramiento impuestas por autoridades judiciales, ¿qué responde?



Cualquier abogado sabe algo de interpretación sistemática, ahí lo dejaría.

¿La Comisión Interinstitucional ha hecho nuevas recomendaciones al Presidente para liberar a más voceros de paz? ¿hay nuevas liberaciones?



La Comisión se ha seguido reuniendo, ha seguido evaluando nuevas hojas de vida, hemos enviado algunas más para que el Presidente evalúe, no le puedo contar cuántas más, ni cuándo, ni si el Presidente las firmará, eso ya es de la órbita del Presidente.



Hasta el momento son los mismos siete gestores, no hay nuevas resoluciones.





