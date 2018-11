Este es el preacuerdo entre la Fiscalía y Paola Fernanda Solarte

Ante el juzgado 51 la fiscalía 84 de la dirección Anticorrupción dio a conocer las condiciones del acuerdo firmado con Paola Fernanda Solarte, investigada por irregularidades en la adjudicación del contrato Tunjuelo-Canoas.



En el preacuerdo se habló de un beneficio que sería otorgado por la fiscalía a Paola Solarte, el cual consiste en cambiar el delito de peculado por apropiación a el delito de abuso de confianza, lo que en teoría significa una rebaja de condena.

De llegarse a concretar este preacuerdo Paola Solarte tendría que pagar una condena aproximada de 79 meses y un día en detención domiciliaria, más una multa de 486.2 salarios mínimos.



Equivalente a 1.350 millones de pesos, los cuales están destinados para el reintegro a las víctimas, los dineros serán entregados en 4 cheques de 281'250.000 pesos, que deben ser cobrados en fechas estipuladas, los cheques que ya han sido entregados como garantía por parte de Solarte.



Según el delegado de la fiscalía, Paola Solarte ya habría entregado un cheque de 675 millones de pesos al acueducto y alcantarillado de Bogotá como parte del reintegro a las víctimas.



No obstante el representante del Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, Germán Mauricio Marín, aseguró que esta cuantía no es suficiente para lograr la reparación que como derecho fundamental tiene la empresa.



"La cuantía de 1.300 millones es aceptada como parte de la reintegración que se ha acordado entre la fiscalía y Paola Solarte, pero esta no satisface la cuantía para hablar de reparación, nosotros seguiremos persiguiendo el valor faltante para efectos de la reparación", aseguró el abogado German Marín.

Solarte aceptó en la audiencia de verificación los delitos de peculado por apropiación, celebración indebida de contratos y cohecho por dar u recibir.



Padre e hija Solarte son la cabezas de Cass Constructores, una de las más poderosas firmas de la construcción en el país.



Según la investigación, el grupo Solarte –firma cuyos contratos de infraestructura superan los 10 billones de pesos, con proyectos claves en TransMilenio y de las vías 4G– estuvieron al tanto y aceptaron las maniobras ilegales que se realizaron para que la administración de Samuel Moreno entregara ese megacontrato.



La decisión de la aceptación o no del preacuerdo será tomada por la juez próximo 6 de diciembre.



