Policía advierte sobre estafas y extorsiones en medio de la pandemia

Desde que en Colombia el Gobierno declaró el estado de emergencia sanitaria por la pandemia provocada por la covid - 19 (marzo 27), delitos como la estafa y extorsión se incrementaron, especialmente a través de internet y las redes sociales.



En tal sentido, la Policía Nacional, reforzó sus actividades a través del Ciber Gaula y el CAI virtual, para recibir denuncias y entregar recomendaciones para alertar a la ciudadanía.

El director del Gaula de la Policía Nacional, el general Fernando Murillo Orrego, en entrevista con EL TIEMPO, señaló cuáles son las modalidades de estafa y extorsión que se dispararon durante la pandemia, y entregó resultados operacionales frente a este tipo de delitos.



Citó la ya conocida estafa denominada ‘Tío – Tío’, que pese a ver sido ampliamente denunciada, sigue dejando víctimas por la astucia de los delincuentes.



(Le sugerimos leer: Con estos audios, la Policía alerta sobre modalidad de estafa)



Para el ‘Tío – Tío’, estas redes se han especializado, y revisando las redes sociales de sus futuras víctimas logran extraer información de familiares y personas cercanas que pueden estar de viaje.



Así, cuando llaman, haciéndose pasar por un sobrino, primo o amigo en problemas con las autoridades tienen información preferente que les permite ser más convincentes en el momento del engaño

Una de las mayores preocupaciones tiene que ver con el sexting, y más, cuando las víctimas son menores de edad.



Básicamente, las víctimas son contactadas a través de sus propias redes sociales, y los timadores llegan a lograr tal nivel de confianza que logran convencerlas de enviarles fotos sin ropa. Situación que termina convirtiéndose en una extorsión. Les exigen millones para no divulgar las imágenes.



(Por contexto, le podría interesar leer: Un millón de pesos exigía a exnovia para no publicar fotos íntimas)



La otra modalidad de estafa que esta disparada, y sobre la que advierte el general Murillo, hace referencia al 'falso servicio'.



(De seguro le interesa leer: Hurto informático: 'Con una sola llamada me robaron mis ahorros')

Falso servicio

De acuerdo con el Gaula de la Policía, el falso servicio es una modalidad de extorsión ligada al secuestro, que se basa en la ubicación de empresas, de cualquier tipo de servicios, que haga entregas.



Los delincuentes, previo estudio de la empresa, llaman y solicitan un envío fuera de Bogotá. En determinado lugar, interceptan a los encargados de la entrega y los obligan a apagar sus celulares.



(Le recomendamos leer: Compra de cachorro en cuarentena terminó en estafa y suplantación)



Mientras el personal se encuentra incomunicado, los delincuentes llaman al gerente de la empresa, le aseguran que los tienen secuestrados y exigen una suma de dinero por dejarlos en libertad, una suma accesible para concretar rápidamente la estafa.



(De seguro le interesa leer: Estafa: 'Así me robaron más de $ 2 millones por una falsa encomienda')

Otras noticias del día de la sección Justicia:

- Golpe al narcotráfico: incautan cocaína líquida de alias Mayimbú



- Reparos de tutelantes a cumplimiento de fallo que protege la protesta



JUSTICIA

En Twitter: @JusticiaET