Los delincuentes - estafadores y extorsionistas - cada día se inventan modalidades para hacer caer a sus víctimas.



Desde la falsa encomienda, los falsos servicios o el 'tío-tió me capturaron', los delincuentes se aprovechan de la buena fe de las personas y hoy, hasta de la tecnología, en este caso la inteligencia artificial.



(Una historia que le sugerimos leer: Hurto informático: 'Con una sola llamada me robaron mis ahorros')

La inteligencia artificial ha permitido avances muy importantes pero paralelo a ellos, los delincuentes han sabido utilizar esta herramienta para sofisticarse en estafas y modalidades de hurto.



(Lo invitamos a leer: Compra de cachorro en cuarentena terminó en estafa y suplantación)



De acuerdo con la Policía Nacional enviar mensajes de voz a través de redes sociales abre una "posibilidad" a que ese mensaje salga de la esfera de la persona a quien va diriguido y llegue a terceros que puedan hacer mal uso del mismo.



"Las plataformas sociales son accesibles a personas con conocimientos en tecnología y hackers que aprovechan la información que se publica - fotos, historias, videos, mensajes de voz - para hacer lo que llamamos ingenieria o perfilamiento social", dijo a EL TIEMPO un oficial de telemática.



(De seguro le interesa leer: Estas son las nuevas modalidades de estafa y hurto utilizando su WhatsApp)



Con la entrada a la vida cotidiana de la inteligencia artificial se abre un nuevo espacio y es que se copie la voz de un ser humano.

Facebook Twitter Linkedin

Inteligencia Artificial Foto: iStock

"Copiar y lograr reproducir el tono de voz de una persona no es tan fácil y para lograrlo se necesitan varios espacios para abtener los vibratos y modismos que marcan el tono", dijo el oficial, quien añadió que la inteligencia artificial necesita varias horas de grabación para aproximar una voz.



Pero, señaló que con el tiempo y los avances de la tecnología el proceso será más fácil.



"Hoy clonan la voz de una persona grabando las llamadas telefónicas, el decir sí abre un sinnúmero de posibilidades a compras con tarjeta. Queda la aprobación", explicó.



(De seguro le interesa leer: Estafa: 'Así me robaron más de $ 2 millones por una falsa encomienda')



El funcionario señaló que se debe tener mucho "cuidado" con la información que se pública en redes y frente a la posibilidad de clonar la voz dio las siguientes recomendaciones.

Facebook Twitter Linkedin

Inteligencia artificial en Europa. Foto: Archivo Particular

Recomendaciones

El oficial afirmó que hasta el momento en Colombia no se han recibido denuncias de este tipo, que la voz haya sido clonada para aprobar compras u otro tipo de situaciones.



Pero afirmó, que es importante no enviar mensajes de voz por redes abiertas - en especial de mensajería por plataforma - ya que los hackers pueden acceder fácilmente a ellas.



(Le sugerimos leer: Paga servicios de streaming: si le llega este mensaje no lo abra, lo van a robar)



A lo que se suma, que los mensajes de voz solo se deben enviar a personas conocidas.



"Evitar que tengan una duración larga, porque así la inteligencia artificial ( a futuro) tendría un espectro más amplio para obtener tonos y medir las emociones que marcan cada tono", puntualizó.



Redacción Justicia:

En Twitter: @JusticiaET