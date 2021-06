El testimonio de una víctima de estafadores a través de call center

Clara, de 45 años, es una de las víctimas - más de 6 mil acreditadas por la Fiscalía y la Policía - que fueron estafadas por la red que lideraba Lina Coca, una mujer que se especializó, a través de llamadas por call center, en robar a miles de personas en Colombia y el exterior.



La víctima está pagando hoy un portafolio de servicios que nunca adquirió y por el que le descuentan mensualmente, a través de su tarjeta de crédito, la suma de $ 54.000.

"Hicieron una primera llamada un día cualquiera, se presentaron a nombre de la franquicia de (...) que efectivamente es la tarjeta de crédito que manejo. Me dijeron que por mi buen manejo crediticio me había hecho beneficiaria de un paquete de servicios a un precio muy económico", narra Clara.



La mujer afirma que ese día no les prestó atención y ante tanta insistencia terminó colgando la llamada.



"Unos días después volvieron a llamar, esta vez, se presentaron a nombre del banco en que tengo mi cuenta, y hasta me dieron el número de mi tarjeta de crédito y el cupo de la misma. Insistieron en el portafolio de beneficios al que me había hecho acreedora por mi supuesto buen manejo en los pagos", dijo Clara.

"El portal de beneficios le cubre su servicio médico, ¿cuántas veces llama y no la atienden a tiempo? Nuestros especialistas estarán para usted las 24 horas (...), también tiene servicio de plomero y de electricista, por el mismo valor, un nunca está exento de una reparación locativa (...) tiene mascota, ¿cómo se llama?, gozará de beneficios en la veterinaria las 24 horas del día, de lunes a domingo....y todo por (...) mensual", les dicen a las personas que pretenden estafar dentro del mar de servicios a favor.



Lo invitamos a escuchar el siguiente audio para que esté prevenido frente a este tipo de llamadas:

Portafolio de servicios Esto es lo que ofrecen los delincuentes que tratan de engañarlo en cada llamada. El audio embebido no es soportado

Aunque Clara no adquirió el portafolio de servicios, estos delincuentes manipularon la grabación y pasaron la compra, por lo que la mujer está pagando unos servicios que no adquirió.



Lina Coca había comprado los listados a infiltrados en los bancos - con datos personales de cada cliente para después editar la llamada. "La dejaban en dos minutos, donde supuestamente el cliente dice sí, y acepta la compra de un servicio, el cual era cargado a la tarjeta de crédito del cliente con cargo a empresas ficticias constituidas por la red”, dijo a EL TIEMPO un investigador del área de Delitos Informáticos de la Policía Judicial, Dijín.



Junto a Lina Coca fueron capturadas 50 personas, que delinquían a través de cinco call center ubicados en Bogotá, Cali, Manizales, Armenia, Pereira y Dosquebradas en Risaralda, desde donde hacían las llamadas.



Durante tres años, la Dijín le hizo seguimiento a 6.929 denuncias de personas que afirmaron haber sido víctimas de fraude bancario o compras no consentidas.



Esas denuncias dieron pie a que la Fiscalía documentara 2.242 procesos contra la red delictiva que lideraba Coca.



