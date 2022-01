“Sonó el celular, contesté y una voz amable me saludó con mi nombre propio. Se presentó y dijo que trabajaba para la empresa en la que tengo la línea de mi celular, recuerdo que al fondo se escuchaban otras voces, como cuando llaman ofreciendo productos”, relató Liliana Bermúdez, de 27 años, quien reside en Bogotá y quien se salvó de ser víctima de estafa.



“Rápidamente dijo que la llamada estaba siendo grabada y monitoreada para verificar la calidad del servicio y que por mis pagos oportunos y fidelidad con el operador me iban a dar una especie de premio, la reducción del pago del plan”, puntualizó la administradora de empresas.



(Por contexto, le sugerimos leer: La mujer tras la red de estafadores más grande por 'call center')

Liliana le dijo a EL TIEMPO que hoy le llama la atención que quien la llamó tenía su número de cédula y hasta la dirección de su casa, porque ese tipo de datos “fueron utilizados supuestamente para validar mi identidad en el proceso de reducción de la tarifa”, señaló.



De igual forma, en un punto de la llamada a Liliana le dijeron que tenía que contestar sí o no a la pregunta: ¿está de acuerdo con la reducción de su tarifa?, “mi respuesta emocionada fue un sí, me estaban ofreciendo la reducción de 30.000 pesos, y esa platica sirve”, dijo la mujer quien tres días después recibió la llamada de su banco en el que le preguntaron si había intentado hacer compras con su tarjeta de crédito, pese a que la tenía bloqueada.



(Le sugerimos leer: El testimonio de una víctima de estafadores a través de 'call center')



“Yo no estaba moviendo la tarjeta por un tema económico, y eso me salvó, porque até cabos y al verificar con el operador de mi celular, ellos nunca llamaron y menos para reducir la tarifa del servicio; pero en el banco me explicaron que los delincuentes al obtener de mi voz un sí, hacen compras a mi nombre y así las sustentan, es una modalidad de hurto o estafa”, señaló Liliana Bermúdez.

Falsos 'call center'

De acuerdo con la Policía Nacional, la pandemia, especialmente en 2020, abrió un espacio que fue aprovechado por los grupos delictivos que sacaron ventaja de que los ciudadanos se volcaron a las compras utilizando internet, redes sociales, plataformas y actividades bancarias a través de las páginas web.



(Lo invitamos a leer: Hurto informático: 'Con una sola llamada me robaron mis ahorros')



Esto derivó en el incremento de los llamados ciberdelitos, entre ellos: el acceso abusivo al sistema informático, la violación de datos personales y el hurto por medios informáticos.



Este último, el hurto por medios informáticos, se mezcla con la estafa, de hecho, para el 2019 la Policía reportó que se presentaron 41.343 denuncias por estafa (en todas sus modalidades), y para el 2020 se registró un incremento del 44 por ciento con 59.654 denuncias.



Asimismo, se evidencia un incremento del 20 por ciento para el año 2021, con 71.727 denuncias



(Por contexto, podría ser de su interés: Fraude bancario: en audios, así tratan de engañarlo para robarlo)



De hecho, el Centro Cibernético de la Policial Judicial, Dijín, estima que los delincuentes que se dedican a robar o estafar a las personas a través de falsos 'call center' no necesitan una infraestructura específica, “es suficiente con una línea celular, que seguramente es suplantada, y los datos básicos de la posible víctima”, dijo a este diario un funcionario del Centro Cibernético.



Por su parte, el director de la Dijín, el general Fernando Murillo, dijo que en el país no se han identificado grandes redes dedicadas al hurto o estafa bajo la modalidad de 'call center', pero reconoció que en algunos casos “estas organizaciones han llegado a robar más de 9.365 millones de pesos de unas 3.500 víctimas”.

El 'modus operandi'

Facebook Twitter Linkedin

El general Fernando Murillo es el director de la Policía Judicial - Interpol. Foto: Policía Judicial, Dijín

De acuerdo con el general Murillo, el modus operandi de estos grupos se basa en realizar llamadas, haciéndose pasar por funcionarios de las entidades de diferentes sectores, especialmente el financiero, estas llamadas son realizadas a personas de quienes ya cuentan con sus datos personales.



“Usualmente el delincuente ofrece la venta ficticia de productos, portafolios de servicios y hasta supuestas exoneraciones de cuotas de manejo de tarjetas de crédito, con el fin de captar más información personal de sus víctimas y posteriormente llevar a cabo la estafa”, aseguró el director de la Policía Judicial.



El oficial señaló que las redes dedicadas a esta actividad delictiva obtienen las bases de datos de los ciudadanos, que se convierten en potenciales víctimas, “del mercado negro”, de grupos delictivos que se dedican a ubicar “información confidencial de los clientes, datos que incluyen números de contacto, tipos de productos financieros, cupos de dinero que soportaban y hasta las fechas de vencimiento de sus tarjetas”.



(Lo invitamos a leer: Internet: compra de cachorro como regalo de Navidad terminó en estafa)



De hecho, en medio de las investigaciones adelantadas por la Dijín, se ha podido precisar que en muchas ocasiones esas bases las proporcionan funcionarios de entidades bancarias que venden los listados de los clientes, unos 5.000, por 20 o 30 millones de pesos, con el agravante de que las bases son revendidas.



(Le sugerimos leer: Estafa: 'Así me robaron más de $ 2 millones por una falsa encomienda')



El general Murillo señaló que el año pasado fueron capturadas 281 personas señaladas de estafa, quienes enfrentan condenas hasta de 12 años de prisión.

Para el director de la Dijín, un caso emblemático de estafa bajo la modalidad de 'call center' se registró en junio del año pasado, cuando se logró desarticular una red que “se dedicaba a realizar llamadas telefónicas a sus víctimas haciéndose pasar como funcionarios de los bancos o franquicias Visa – MasterCard, con el fin de adquirir información personal privada y así poder realizar compras por internet y afiliaciones a portafolios comerciales”.



Esa red, que era liderada por una mujer, Lina Coca, quien fue capturada con 50 personas más, logró afectar al sector financiero por 5.062 millones de pesos. Coca se encuentra en la actualidad interna en una cárcel de Manizales, a la espera del inicio del juicio en su contra por concierto para delinquir con fines de violación de datos personales, transferencia no consentida de activos y estafa en modalidad de masa.



(Podría ser de su agrado leer: Hijo del Diablo: la historia de la nave de narcos sacada del fondo del mar)



El general Fernando Murillo señaló que en cada caso es importante denunciar y reportar cada irregularidad al sector bancario porque así la autoridad puede intervenir y dar captura a los delincuentes.

El caso contra Lina Coca

Facebook Twitter Linkedin

Lina Coca, de 33 años, lideraba una red de estafadores. Foto: Policía Judicial, Dijín

Lina Coca empezó muy joven a trabajar en un 'call center', en el sistema bancario, ofreciendo tarjetas de crédito por cerca de 10 años, y así logró acumular la experiencia y se independizó.



En su natal Manizales montó una oficina, que contaba con tres líneas telefónicas, dos computadores y como clientes, dos bancos que le entregaron su confianza; a los pocos meses ampliaron un 'call center' a Dosquebradas (Risaralda), y en menos de cinco años contaban con empresas en Bogotá, Cali, Manizales, Armenia y Pereira.



En su momento las autoridades señalaron a Lina y a sus cómplices de apropiarse de 5.072 millones de pesos a través de transacciones fraudulentas en las que involucró a 16 bancos nacionales y cuatro extranjeros.



(Lo invitamos a leer: Compra de cachorro en cuarentena terminó en estafa y suplantación)



Durante tres años, la Dijín le hizo seguimiento a 6.929 denuncias de personas que afirmaron haber sido víctimas de fraude bancario o compras no consentidas por parte de la red de Coca.

Así puede evitar ser víctima de hurto informático

De acuerdo con las recomendaciones de las autoridades, para no caer en un hurto informático es importante que las personas, al momento de hacer una compra por internet, entren directamente a páginas web reconocidas y que cuenten con htpps.



También debe evitar entregar información personal en llamadas de supuestos funcionarios, entregar claves (bajo ninguna circunstancia).



Además, se recomienda desconfiar de premios o promociones, pedir un número para devolver la llamada y validar la información brindada, y "usar el sentido común".

Otras noticias de la sección Justicia:

- Piden ratificar pena a policías por muerte de un hombre que recibió golpiza



- Con circular roja, la Fiscalía busca la captura de Luis Carlos Restrepo



En Twitter: @JusticiaET