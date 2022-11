¿Le han ofrecido una gran oportunidad de inversión en acciones, bonos o criptomonedas que promete no tener riesgos? Tenga cuidado porque detrás de ese tipo de ofertas suelen esconderse cibercriminales.



La Policía de Colombia, a través de su Centro Cibernético, compartió una publicación en la que se hacen advertencias frente a este tipo de situaciones.



En esa publicación, originalmente compartida por la Guardia Civil Española, se advierte sobre las llamadas 'estafas de inversión', que son un fenómeno global.



Esas estafas pueden incluir supuestas oportunidades de inversión lucrativa en acciones, bonos, criptomonedas, metales raros, inversiones en el extranjero o en energía alternativa.



Todo eso podría parecer normal, pero hay señales que le pueden alertar si se trata de una estafa.



Por ejemplo, si recibe continuamente llamadas no solicitadas sobre ese tipo de ofertas, si le prometen ganancias rápidas y le aseguran que la inversión es segura.



Otras señales para dudar son si le dicen que la oferta es válida solo por un tiempo limitad, o si le aseguran que esta oportunidad está disponible solo para usted y le dicen que no se lo cuente a nadie.



¿Qué puede hacer?

En primer lugar, se recomienda que busque un asesoramiento financiero antes de hacer este tipo de inversiones.



Así mismo, rechazar llamadas no solicitadas relacionadas con ofertas de inversión; siempre sospeche de ofertas que prometen retornos seguros, rápidos y sin riesgo; y manténgase alerta, pues si lo han estafado antes, es probable que vuelvan a intentarlo porque compartan sus datos con más delincuentes.



En todo caso, siempre puede recurrir a la Policía para denunciar este tipo de situaciones.

