Esposa de Gobernador de Vaupés a la cárcel por delitos electorales

El juzgado 21 Penal Municipal con función de control de garantías envió a la cárcel a Luisa Amelia Barreto Castañeda, esposa del gobernador de Vaupés Jesús María Vásquez Caicedo.

La medida de aseguramiento se impone mientras avanza el proceso en su contra por el delito de constreñimiento al sufragante.



De acuerdo con la Fiscalía, durante el 2017 y el 2018 Barreto "presionó a varios contratistas de la gobernación" y los amenazó con no renovar o prolongar sus contratos si no votaban por el candidato a la Cámara de Representantes, Jair Arango, quien se lanzó para las elecciones del 11 de marzo de 2018.



Sin embargo la mujer, quien fue capturada el 3 de enero en el Aeropuerto Internacional El Dorado cuando pretendía viajar a México, no aceptó los cargos impuestos por el ente acusador.



JUSTICIA