Luego de que la Fiscalía abriera investigación contra una señora que se identificó como Esperanza Castro, quien aparece en un video viral realizando comentarios racistas hacia la vicepresidenta Francia Márquez y la comunidad afro, se habló sobre la ley antidiscriminación en la que supuestamente pudo incurrir la mujer.



EL TIEMPO consultó con expertos sobre el posible proceso jurídico que se llevaría a cabo por los hechos ocurridos en la tarde del lunes 26 de septiembre en Bogotá.



El penalista Francisco Bernate Ochoa expuso que no podría imputarse un delito de discriminación, ya que “en Colombia la discriminación no es solamente hacer este tipo de comentarios, si no que se relacionan con impedir el ejercicio de un derecho basado en raciones de discriminación”.



Ahora bien, para Bernate, esto no significaría que los comentarios de la señora Castro estén amparadas por el derecho a la libertad de expresión.



En esa línea, el abogado Germán Camilo Burbano explicó que podría imputársele el delito de hostigamiento, así como se expone en el Articulo 134B del Código Penal, y teniendo un agravante por hacerse en un espacio público.



“El que promueva o instigue actos, conductas o comportamientos constitutivos de hostigamiento, orientados a causarle daño físico o moral a una persona, grupo de personas, comunidad o pueblo, por razón de su raza, etnia, religión, nacionalidad, ideología política o filosófica, sexo u orientación sexual o discapacidad...", dice el mencionado artículo.



A pesar de que dicho delito tiene una pena de prisión de 12 a 36 meses y una multa de 10 a 15 salarios mínimos legales mensuales vigentes, no se pagaría una pena de prisión, ya que este es un delito excarcelable, lo que quiere decir que tiene una pena inferior a 48 meses y se permite una suspensión condicional de la sanción, Artículo 63 de la ley 599 de 2000.

Teniendo en cuenta que la Fiscalía ya abrió una investigación en contra de la señora Castro, la vicepresidenta Francia Márquez tendría que interponer la respectiva denuncia dentro de los seis meses siguientes para que el proceso pueda continuar, según exponen los expertos.



Ahora bien, para que no se abriese un proceso penal, estos delitos admiten las vías de conciliación, a lo que la Fiscalía citaría a las dos partes para su respectiva retractación pública y una reparación simbólica.



